Юрий Яковлев и его жены: какими были три брака ушедшей легенды СССР

Ровно 92 года назад, 25 апреля 1928 года родился знаменитый актер, легенда кино СССР Юрий Яковлев. Он прожил 85 лет – актера не стало 30 ноября 2013 года.

Яковлев был знаменит своей бурной личной жизнью. Так, он был трижды женат, трое его детей были рождены в разных браках. О женах Юрия Яковлева и о том, как складывалась его непростая семейная жизнь, расскажет OBOZREVATEL.

Юрий Яковлев Pinterest

Юрий Яковлев и его третья жена Ирина Сергеева stuki-druki.com

Первой женой Яковлева была врач Кира Мачульская. На момент знакомства с молодым актером девушка была помолвлена с известным режиссером из Ленинграда, но не смогла противостоять вспыхнувшим чувствам.

Мачульская и Яковлев были женаты немногим меньше десяти лет. Первый ребенок супругов умер через несколько дней после рождения. Когда Кира забеременела снова, оказалось, что от Яковлева ждет ребенка не одна она, а еще и актриса Екатерина Райкина, к которой в итоге и ушел актер.

Юрий Яковлев и его первая жена Кира Мачульская "7 дней"

Вторая жена Юрия Яковлева Екатерина Райкина wikipedia.org

В 1961 году с разницей в четыре месяца у Юрия Яковлева родились дочь и сын от разных женщин: Алена, рожденная Кирой Мачульской, и сын Алексей, родившийся в браке с Катей Райкиной.

Сам Яковлев страдал от серьезных перемен в личной жизни. Позже он признался в интервью, что никому не хотел причинять боли.

Первая жена Юрия Яковлева Кира Мачульская с дочерью stuki-druki.com

Первая жена Юрия Яковлева Кира Мачульская с дочерью Pinterest

Тем не менее личная жизнь Киры Мачульской сложилась вполне удачно: она позже вышла замуж, вместе с мужем какое-то время жила в Германии. Новый супруг женщины смог заменить отца дочке Юрия Яковлева.

Спустя три года крах постиг и второй брак Яковлева. Супруги развелись из-за измен и злоупотребления алкоголем супруга. Сын Алексей остался с мамой.

Юрий Яковлев, его третья жена Ирина Сергеева и их сын Антон Pinterest

Лишь третий брак Юрия Яковлева стал счастливым. На этот раз его женой стала директор театрального музея Ирина Сергеева. Она закрывала глаза на похождения мужа, а в 1969 году родила ему сына Антона.

Яковлев и Сергеева прожили вместе более сорока лет, до самой смерти легендарного актера.

Юрий Яковлев и его дочь Алена Яковлева stuki-druki.com

Юрий Яковлев и его дети pics.ru

Юрий Яковлев с семьей pics.ru

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