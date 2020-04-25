Юрий Яковлев и его жены: какими были три брака ушедшей легенды СССР

Ровно 92 года назад, 25 апреля 1928 года родился знаменитый актер, легенда кино СССР Юрий Яковлев. Он прожил 85 лет – актера не стало 30 ноября 2013 года.
Яковлев был знаменит своей бурной личной жизнью. Так, он был трижды женат, трое его детей были рождены в разных браках. О женах Юрия Яковлева и о том, как складывалась его непростая семейная жизнь, расскажет OBOZREVATEL.
Юрий Яковлев
Юрий Яковлев и его третья жена Ирина Сергеева
stuki-druki.com
Первой женой Яковлева была врач Кира Мачульская. На момент знакомства с молодым актером девушка была помолвлена с известным режиссером из Ленинграда, но не смогла противостоять вспыхнувшим чувствам.
Мачульская и Яковлев были женаты немногим меньше десяти лет. Первый ребенок супругов умер через несколько дней после рождения. Когда Кира забеременела снова, оказалось, что от Яковлева ждет ребенка не одна она, а еще и актриса Екатерина Райкина, к которой в итоге и ушел актер.
Юрий Яковлев и его первая жена Кира Мачульская
"7 дней"
Вторая жена Юрия Яковлева Екатерина Райкина
wikipedia.org
В 1961 году с разницей в четыре месяца у Юрия Яковлева родились дочь и сын от разных женщин: Алена, рожденная Кирой Мачульской, и сын Алексей, родившийся в браке с Катей Райкиной.
Сам Яковлев страдал от серьезных перемен в личной жизни. Позже он признался в интервью, что никому не хотел причинять боли.
Первая жена Юрия Яковлева Кира Мачульская с дочерью
stuki-druki.com
Первая жена Юрия Яковлева Кира Мачульская с дочерью
Тем не менее личная жизнь Киры Мачульской сложилась вполне удачно: она позже вышла замуж, вместе с мужем какое-то время жила в Германии. Новый супруг женщины смог заменить отца дочке Юрия Яковлева.
Спустя три года крах постиг и второй брак Яковлева. Супруги развелись из-за измен и злоупотребления алкоголем супруга. Сын Алексей остался с мамой.
Юрий Яковлев, его третья жена Ирина Сергеева и их сын Антон
Лишь третий брак Юрия Яковлева стал счастливым. На этот раз его женой стала директор театрального музея Ирина Сергеева. Она закрывала глаза на похождения мужа, а в 1969 году родила ему сына Антона.
Яковлев и Сергеева прожили вместе более сорока лет, до самой смерти легендарного актера.
Юрий Яковлев и его дочь Алена Яковлева
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Юрий Яковлев и его дети
pics.ru
Юрий Яковлев с семьей
pics.ru
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