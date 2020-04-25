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25 апреля • обновлено в 05:53
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Юрий Яковлев и его жены: какими были три брака ушедшей легенды СССР

1.8т
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Ровно 92 года назад, 25 апреля 1928 года родился знаменитый актер, легенда кино СССР Юрий Яковлев. Он прожил 85 лет – актера не стало 30 ноября 2013 года.

Яковлев был знаменит своей бурной личной жизнью. Так, он был трижды женат, трое его детей были рождены в разных браках. О женах Юрия Яковлева и о том, как складывалась его непростая семейная жизнь, расскажет OBOZREVATEL.

Юрий Яковлев

Юрий Яковлев

Pinterest

Юрий Яковлев и его третья жена Ирина Сергеева

Юрий Яковлев и его третья жена Ирина Сергеева

stuki-druki.com

Первой женой Яковлева была врач Кира Мачульская. На момент знакомства с молодым актером девушка была помолвлена с известным режиссером из Ленинграда, но не смогла противостоять вспыхнувшим чувствам.

Мачульская и Яковлев были женаты немногим меньше десяти лет. Первый ребенок супругов умер через несколько дней после рождения. Когда Кира забеременела снова, оказалось, что от Яковлева ждет ребенка не одна она, а еще и актриса Екатерина Райкина, к которой в итоге и ушел актер.

Юрий Яковлев и его первая жена Кира Мачульская

Юрий Яковлев и его первая жена Кира Мачульская

"7 дней"

Вторая жена Юрия Яковлева Екатерина Райкина

Вторая жена Юрия Яковлева Екатерина Райкина

wikipedia.org

В 1961 году с разницей в четыре месяца у Юрия Яковлева родились дочь и сын от разных женщин: Алена, рожденная Кирой Мачульской, и сын Алексей, родившийся в браке с Катей Райкиной.

Сам Яковлев страдал от серьезных перемен в личной жизни. Позже он признался в интервью, что никому не хотел причинять боли.

Первая жена Юрия Яковлева Кира Мачульская с дочерью

Первая жена Юрия Яковлева Кира Мачульская с дочерью

stuki-druki.com

Первая жена Юрия Яковлева Кира Мачульская с дочерью

Первая жена Юрия Яковлева Кира Мачульская с дочерью

Pinterest

Тем не менее личная жизнь Киры Мачульской сложилась вполне удачно: она позже вышла замуж, вместе с мужем какое-то время жила в Германии. Новый супруг женщины смог заменить отца дочке Юрия Яковлева.

Спустя три года крах постиг и второй брак Яковлева. Супруги развелись из-за измен и злоупотребления алкоголем супруга. Сын Алексей остался с мамой.

Юрий Яковлев, его третья жена Ирина Сергеева и их сын Антон

Юрий Яковлев, его третья жена Ирина Сергеева и их сын Антон

Pinterest

Лишь третий брак Юрия Яковлева стал счастливым. На этот раз его женой стала директор театрального музея Ирина Сергеева. Она закрывала глаза на похождения мужа, а в 1969 году родила ему сына Антона.

Яковлев и Сергеева прожили вместе более сорока лет, до самой смерти легендарного актера.

Юрий Яковлев и его дочь Алена Яковлева

Юрий Яковлев и его дочь Алена Яковлева

stuki-druki.com

Юрий Яковлев и его дети

Юрий Яковлев и его дети

pics.ru

Юрий Яковлев с семьей

Юрий Яковлев с семьей

pics.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что дочь Георгия Вицина стала затворницей: она живет в квартире отца и ни с кем не общается.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Семья
Персона
Алена Яковлева
Место
Россия
Теги
Отношения роман звезды СССР кино советское кино шоу люди день рождения Новости России
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