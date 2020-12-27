Юную Людмилу Гурченко показали на раритетном фото

В сети показали архивное фото, на котором запечатлена советская актриса Людмила Гурченко в 21-летнем возрасте.

Снимок опубликовали на странице Historicana.ru в Facebook. "Великолепная Людмила Гурченко у афиши кинокомедии "Карнавальная ночь". СССР. 20 июня 1957 года", – говорится в подписи к фото.

Как известно, музыкальная комедия "Карнавальная ночь" Эльдара Рязанова вышла на экраны в 1956 году, став лидером кинопроката в СССР. Тогда на нее было продано более 48 миллионов билетов.

Людмила Гурченко сыграла в фильме главную роль – Леночки Крыловой. Благодаря "Карнавальной ночи" актриса стала кумиром СССР, а песня "Пять минут" стала своеобразным новогодним гимном.

Примечательно, что изначально Гурченко не прошла пробы из-за неудачной съемки и вместо нее на роль утвердили Людмилу Касьянову. Однако в первые же дни создатели фильма поняли, что ошиблись в выборе актрисы, поэтому после повторной пробы Людмила Гурченко все же была утверждена на роль.

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