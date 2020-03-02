Трое умерло, один спился: как сложились судьбы всех звезд сериала "День рождения Буржуя"

В конце девяностых годов состоялась премьера мини-сериала "День рождения Буржуя". После этого жизнь исполнителей участвовавших в проекте кардинально изменилась.

Актеры прославились не только в странах СНГ, но и за рубежом, впрочем, со временем жизнь расставила все по своим местам.

Валерий Николаев

Валерий Николаев снимался в кино с начала девяностых. Зрители помнят его героев из "Насти" и "Мелочей жизни". Он даже пытался покорить Голливуд, сыграв небольшие роли в картинах "Святой" и "Поворот".

Сериал "День рождения Буржуя" сделал Валерия Николаева сверхпопулярным актером на постсоветском пространстве. Впоследствии он даже сам занимался постановкой фильмов: "Поединки: Вербовщик" и "Медвежья охота".

К сожалению, сейчас об актере пишет только "желтая" пресса. И статьи, в основном, посвящены его очередным женам и автомобильным авариями. Николаев даже провел две недели за решеткой. Говорят, у Николаева большие проблемы с алкоголем.

Ирина Апексимова

В главной женской роли в "Дне рождения Буржуя" можно увидеть Ирину Апексимову, мужем которой в то время и был Валерий Николаев. Молодые люди учились на одном курсе Школы-студии Московского художественного академического театра. В середине девяностых их семья пополнилась дочерью Дашей. Когда снимали "Буржуя", Апексимова и Николаев развелись.

Ирина Апексимова и Валерий Николаев расстались прямо во время съемок "Буржуя"

Ходили слухи, что виновницей их расставания стала актриса Дарья Повереннова, в которую влюбился Валерий. Во втором сезоне сериала Апексимова уже не снималась. Создателям "Дня рождения Буржуя-2" пришлось "убить" героиню.

В первой половине 2010-х Ирина руководила Театром Романа Виктюка, после чего возглавила Театр на Таганке. Сейчас актриса пробует себя в качестве певицы.

Исполнители второстепенных ролей

Дарья Повереннова действительно встречалась с исполнителем главной роли в "Буржуе".

Некоторое время они даже жили вместе, но когда пара рассталась, у молодой актрисы началась депрессия, которая продолжалась несколько лет, после чего она снова возобновила свою актерскую карьеру.

Анатолию Журавлеву досталась роль "Толстого". Его герой – лучший друг и телохранитель Буржуя. Известность к актеру пришла после премьеры картины "Все будет хорошо".

Свой успех он укрепил ролью обаятельного здоровяка в знаменитом сериале. Сейчас в Анатолий снимается в кино редко, в основном в эпизодических ролях и занят больше в театре.

После премьеры "Буржуя" украинские актеры Виталий Линецкий и Владимир Горянский проснулись знаменитыми. К сожалению, судьба исполнителя роли программиста сложилась трагически.

В 2014 году его тело обнаружили в одном из киевских подземных переходов. Актер погиб при невыясненных обстоятельствах. Зато актерская карьера Владимира Горянского (психиатр Костя) развивается удачно.

Сегодня Горянский один из самых востребованных украинских актеров.

Злодеи в "Буржуе"

Андрей Смоляков сыграл главного злодея сериала. В кино он впервые попал в конце семидесятых годов. Кинокарьера актера сложилась удачно, фильмы с его участием появляются на экранах регулярно.

Дмитрий Шевченко попал в кино прямиком из КВН, где он блистал в "Одесских джентльменах". В "Буржуе" актер сыграл сутенера Артурчика. Этот обаятельный мерзавец запомнился зрителям и кинематографистам.

Впоследствии Дмитрий много снимался, однако, играл однотипных героев. и по сути "вышел в тираж" С 1997 года Шевченко живет и работает в Москве.

Известные актеры в "Буржуе"

В сериале снялись и знаменитые на тот момент актеры Александр Пороховщиков и Виктор Степанов.

Степанов одновременно снимался и в картине "Ермак". В одном из эпизодов актер свалился с лошади, что привело к сильному повреждению позвоночника, а впоследствии к раку костей.

Актер умер в 2005 году, а через семь лет случился инсульт у его коллеги Александра Пороховщикова, который стал для актера смертельным.

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