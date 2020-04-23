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23 апреля • обновлено в 16:37
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Японцы ошарашили мультфильмом про Чебурашку и крокодила Гену: в сети ажиотаж

4.3т
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В Японии мультипликаторы выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены.

Об этом пишет Anime News Network. Видео было опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Японцы ошарашили мультфильмом про Чебурашку и крокодила Гену: в сети ажиотаж

кадр из видео

Так, первая серия называется "Чебурашка: Я нашел друга". Выход приурочен к 10-летию японского кукольного сериала о Чебурашке.

В новом мультфильме рассказывается история знакомства главных героев. В частности, крокодил Гена, который живет в зоопарке, находит Чебурашку, спящего в ящике с апельсинами и они вместе стараются привлечь внимание посетителей.

Известно, что Гену озвучил Такахиро Сакурай, а Чебурашку — Ри Кугимия.

Японцы ошарашили мультфильмом про Чебурашку и крокодила Гену: в сети ажиотаж

кадр из видео

Новый мультфильм вызвал ажиотаж в сети. Под видео пользователи оставляют комментарии.

Японцы ошарашили мультфильмом про Чебурашку и крокодила Гену: в сети ажиотаж
Японцы ошарашили мультфильмом про Чебурашку и крокодила Гену: в сети ажиотаж
Японцы ошарашили мультфильмом про Чебурашку и крокодила Гену: в сети ажиотаж
Японцы ошарашили мультфильмом про Чебурашку и крокодила Гену: в сети ажиотаж
Японцы ошарашили мультфильмом про Чебурашку и крокодила Гену: в сети ажиотаж
Японцы ошарашили мультфильмом про Чебурашку и крокодила Гену: в сети ажиотаж
Японцы ошарашили мультфильмом про Чебурашку и крокодила Гену: в сети ажиотаж

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Автор
Анна Михно
Место
Япония
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Комментарии на сайте не модерированы
1982 Далимир
1982 Далимир
Советская озвучка Чебурашки-это классика,а этот голос Чебурашки,как голос 15-летней хентайной тянки.
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