Японцы ошарашили мультфильмом про Чебурашку и крокодила Гену: в сети ажиотаж

В Японии мультипликаторы выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены.

Об этом пишет Anime News Network. Видео было опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

кадр из видео

Так, первая серия называется "Чебурашка: Я нашел друга". Выход приурочен к 10-летию японского кукольного сериала о Чебурашке.

В новом мультфильме рассказывается история знакомства главных героев. В частности, крокодил Гена, который живет в зоопарке, находит Чебурашку, спящего в ящике с апельсинами и они вместе стараются привлечь внимание посетителей.

Известно, что Гену озвучил Такахиро Сакурай, а Чебурашку — Ри Кугимия.

кадр из видео

Новый мультфильм вызвал ажиотаж в сети. Под видео пользователи оставляют комментарии.

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