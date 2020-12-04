Warner Bros. выпустит 17 новых фильмов в 2021 году: названы список и даты выхода
В 2021 году студия Warner Bros. планирует выпустить в кинотеатрах и на сервисе HBO Max 17 фильмов. В список попали такие известные киноленты как продолжение "Отряда самоубийц" и "Мортал Комбат".
Так, на HBO Max можно будет посмотреть картины 31 день. По словам главы кинокомпании Warner Bros. Энн Сарнофф, такое временное решение приняли из-за глобального кризиса, пишет Variety.
Список фильмов, которые представит Warner Bros.
"Мортал Комбат" – 15 января
"Мелочи" – 29 января
"Том и Джерри" – 5 марта
"Множественные святые Ньюарка" – 12 марта
"Воспоминание" – 16 апреля
"Иуда и Черный Мессия" – дата неизвестна
"Злое" – дата неизвестна
"Годзилла против Конга" – 21 мая
"Заклятие 3: По воле дьявола" – 4 июня
"На высоте мечты" – 18 июня
"Те, кто желает мне смерти" – дата неизвестна
"Космический джем: Новое поколение" – 16 июля
Сиквел "Отряда самоубийц" – 6 августа
"Дюна" – 1 октября
"Элвис" – 5 ноября
"Король Ричард" – 19 ноября
"Матрица 4" – 22 декабря
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона нашумевшего сериала "Леденящие душу приключения Сабрины". Его премьера состоится 31 декабря этого года.