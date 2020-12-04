Warner Bros. выпустит 17 новых фильмов в 2021 году: названы список и даты выхода

В 2021 году студия Warner Bros. планирует выпустить в кинотеатрах и на сервисе HBO Max 17 фильмов. В список попали такие известные киноленты как продолжение "Отряда самоубийц" и "Мортал Комбат".

Так, на HBO Max можно будет посмотреть картины 31 день. По словам главы кинокомпании Warner Bros. Энн Сарнофф, такое временное решение приняли из-за глобального кризиса, пишет Variety.

"Мортал Комбат" – 15 января

"Мелочи" – 29 января

"Том и Джерри" – 5 марта

"Множественные святые Ньюарка" – 12 марта

"Воспоминание" – 16 апреля

"Иуда и Черный Мессия" – дата неизвестна

"Злое" – дата неизвестна

"Годзилла против Конга" – 21 мая

"Заклятие 3: По воле дьявола" – 4 июня

"На высоте мечты" – 18 июня

"Те, кто желает мне смерти" – дата неизвестна

"Космический джем: Новое поколение" – 16 июля

Сиквел "Отряда самоубийц" – 6 августа

"Дюна" – 1 октября

"Элвис" – 5 ноября

"Король Ричард" – 19 ноября

"Матрица 4" – 22 декабря

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона нашумевшего сериала "Леденящие душу приключения Сабрины". Его премьера состоится 31 декабря этого года.