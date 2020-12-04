Warner Bros. выпустит 17 новых фильмов в 2021 году: названы список и даты выхода

София Ковнир
София Ковнир
Кино
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Warner Bros. выпустит 17 новых фильмов в 2021 году: названы список и даты выхода

В 2021 году студия Warner Bros. планирует выпустить в кинотеатрах и на сервисе HBO Max 17 фильмов. В список попали такие известные киноленты как продолжение "Отряда самоубийц" и "Мортал Комбат".

Так, на HBO Max можно будет посмотреть картины 31 день. По словам главы кинокомпании Warner Bros. Энн Сарнофф, такое временное решение приняли из-за глобального кризиса, пишет Variety.

Список фильмов, которые представит Warner Bros.

  • "Мортал Комбат" – 15 января

  • "Мелочи" – 29 января

  • "Том и Джерри" – 5 марта

  • "Множественные святые Ньюарка" – 12 марта

  • "Воспоминание" – 16 апреля

  • "Иуда и Черный Мессия" – дата неизвестна

  • "Злое" – дата неизвестна

  • "Годзилла против Конга" – 21 мая

  • "Заклятие 3: По воле дьявола" – 4 июня

  • "На высоте мечты" – 18 июня

  • "Те, кто желает мне смерти" – дата неизвестна

  • "Космический джем: Новое поколение" – 16 июля

  • Сиквел "Отряда самоубийц" – 6 августа

  • "Дюна" – 1 октября

  • "Элвис" – 5 ноября

  • "Король Ричард" – 19 ноября

  • "Матрица 4" – 22 декабря

Фильм "Том и Джерри"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона нашумевшего сериала "Леденящие душу приключения Сабрины". Его премьера состоится 31 декабря этого года.

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