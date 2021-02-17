Вышел трейлер сериала о секс-скандале с Вуди Алленом: в нем покажут архивные кадры с 7-летней падчерицей режиссера

Студия HBO представила трейлер документального сериала о конфликте между режиссером Вуди Алленом и его бывшей супругой Мией Фэрроу.

Соответствующий ролик был опубликован на официальном YouTube-канале стримингового сервиса. Отметим, что кинокартина посвящена скандалу 1992 года. Тогда Фэрроу обвинила Аллена в домогательствах к своей приемной дочери – 7-летей Дилан. Также картина покажет, как в итоге дело не удалось довести до суда (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Режиссерами проекта "Аллэн против Фэрроу" выступили Кирби Дик и Эми Зиринг Кофман. По словам авторов, в сериале покажут эксклюзивные видео и аудиозаписи, интервью с очевидцами дела, полицейскими. Зрители впервые увидят ранее неизвестные подробности отношений Мии Фэрроу и Вуди Аллена, а также их многочисленных детей.

Вудди Аллен и Миа Фэрроу с детьми thesun.co.uk

Кроме того, сама Дилан поделится, что произошло в августе 1992 года на чердаке их дома в Коннектикуте. Тогда няни детей на протяжении 20 минут не могли найти ни Вуди Аллена, ни саму девочку. В сериал вошла архивная видеозапись, на которой Дилан говорит матери о пережитом опыте.

"Он сказал мне лечь на живот и поиграть с электропоездом моего брата. Затем он изнасиловал меня. Я не хотела, чтобы он делал это, мама. Мне не понравилось", – цитирует Дилан издание The Sun.

Вудди Аллен и Дилан Фэрроу thesun.co.uk

Премьера "Аллен против Фэрроу" состоится 21 февраля на стриминговом сервисе HBO Max. Всего в шоу будет четыре эпизода.

Напомним, в 2014 году Дилан Фэрроу рассказала, что подверглась насилию со стороны отчима в 1992-м, когда ей было семь лет. Вуди Аллен отрицает это: по его словам, девушка говорит неправду по указанию его бывшей жены. Правоохранительные органы после обвинения начали проверку, но она ничем не закончилась.

В конце 2017 года Дилан Фэрроу опубликовала открытое письмо в The Los Angeles Times, где напомнила, что еще в 92-м обвинила Вуди Аллена в сексуальном насилии.

Дилан Фэрроу и Вудди Аллен

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