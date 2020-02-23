"Что вы сняли?!" Продолжение "Отель Элеон" разнесли в сети

У поклонников сериалов “Кухня” и “Отель Элеон” праздник. Российская кинокомпания “Централ партнершип” представила трейлер романтической комедии “Отель Белград”, с Милошем Биковичем и Дианой Пожарской.

Это продолжение якобы завершенного проекта "Отель "Элион". Почему "якобы"? Создатели спин-оффа “Кухня”, сознательно сделали финал сериала открытым, с намеком на продолжение, что собственно и произошло.

Премьера “Отеля “Белград” совсем скоро — 5 марта 2020 года. А пока расскажем, чего ожидать от комедии и как общественность отреагировала на трейлер.

Коротко о сюжете

Паша (Милош Бикович), добрый, но непутевый племянник бывшей хозяйки отеля “Элеон”, Элеоноры Андреевны, теперь хозяин пятизвездочной гостиницы в Белграде. Естественно, у него неприятности, на этот раз, конфликт с местным криминальным авторитетом. Спасти Пашу может только женитьбы на дочери мафиози, чего, конечно, он не желает. Ситуация кажется безвыходной, однако, в его жизни снова появляется Даша, его прежняя любовь…

Почему Белград?

Действительно, почему? Ведь финальная серия “Отеля “Элеон” заканчивается хеппи-эндом, Даша выходит замуж и уезжает в Сингапур. Ее муж и бывший владелец отеля продает заведение ( дальше, прямое продолжение — сериал “Гранд”).

Как сценаристов занесло в Сербию? Ситуацию прояснил Милош Бикович: “Я обратился к создателям франшизы с предложением о разработке “сербской линии” открытого финала “Отель “Элеон” и был чрезвычайно рад, получив согласие.”

Бикович считает, что помимо развлекательного аспекта, должен присутствовать и познавательный. Зрители смогут поближе познакомиться с Сербией и с Белградом, который Бикович называет “скрытой жемчужиной Балкан”.

Кроме Биковича и Пожарской, в сериале заняты: Борис Дергачев (“Гуляй, Вася!”), Миодраг Радонич (“Балканский рубеж”), Елизавета Орашанин, Любомир Бандович, Александра Кузенкина( Отель "Элеон"), Барбара Таталович и др. Возрастной рейтинг комедии +6.

Как оценили трейлер?

Трейлер к “Отелю “Белград” вызвал неоднозначные отзывы у почитателей франшизы. Встречаются серди них и весьма пессимистичные.

Чем недовольны зрители?

Главная причина, как ни странно, “воссоединение” Даши и Паши, что, по мнению, общественности напрочь убивает предыдущий сюжет. С нашей точки зрения, это несколько преждевременные опасения, поскольку фильм полностью еще никто не видел. Вполне возможно, что появление Даши, без мужа, в Белграде имеет свое объяснение. И чтоб не быть голословными, приводим наиболее запомнившиеся отзывы

У некоторых посмотревших трейлер также вызвала недоумение детская категория, присвоенная сериалу — 6+

Ну а остальные зрители рады, что снова увидят полюбившихся героев.

Обоснована ли их радость, посмотрим, ждать осталось недолго. А пока можете почитать и другие наши статьи о кино:

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