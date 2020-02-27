Вышел официальный трейлер фильма "Номера", который был снят по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова.

Над лентой помимо бывшего узника Кремля работали также работал режиссер Ахтем Сеитаблаев и продюсер Анна Паленчук (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Над этим фильмом Сенцов работал во время пребывания в колонии строгого режима на севере России. По словам Паленчук, премьера "Номеров" уже состоялась в Берлине. В украинский прокат фильм выйдет лишь осенью.

Сенцов и Путин Коллаж

"Это рассказ о заключённом обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы", – сказано в описании к фильму.

Как писал OBOZREVATEL, накануне освобожденный из российского плена Олег Сенцов заявил, что украинцы обязательно победят и будут праздновать день возвращения Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

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