Вышел финальный трейлер фильма "Лига справедливости Зака ​​Снайдера"

В сети появился финальный трейлер режиссерской версии "Лиги Справедливости" Зака ​​Снайдера. Релиз кинокартины запланирован на 18 марта 2021 года.

Так, в ролике можно увидеть много новых кадров из фильма, в том числе саму Лигу, амазонок и Дарксайда. Также в конце трейлера зрители могут увидеть Джокера в исполнении Джареда Лето. Промовидео появилось на официальном YouTube-канале HBO Max (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Лига Справедливости Зака Снайдера" theverge.com

"Лига справедливости Зака ​​Снайдера" – сюжет и актерский состав

События развиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен и Киборг объединяются в Лигу справедливости, чтобы защитить мир от вторжения Степного волка и его армии парадемонив. Также в ленте появится Дарксайд.

"Лига Справедливости Зака Снайдера" скриншот с видео

Режиссерская версия фильма с продолжительностью в 4 часа выйдет на HBO Max 18 марта. В ленте сыграют многие известные актеры, в частности: Бен Аффлек, Эми Адамс, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Джаред Лето и другие.

"Лига Справедливости Зака Снайдера" скриншот с видео

Напомним, что производство "Лиги справедливости", выпущенной в 2017 году, сопровождалось проблемами . Сценарий фильма подвергся многочисленным изменениям до и во время производства. В мае 2017 года Зак Снайдер объявил, что слагает с себя полномочия режиссера кинокартины. Заканчивать фильм поручили Джоссу Уидону, автору "Мстителей" и сериала "Светлячок". В итоге "Лига справедливости" стала кассовым провалом.

В мае 2020 года Снайдер объявил, что оригинальная версия фильма будет завершена и выпущена под названием "Лига справедливости Зака Снайдера" на платформе HBO Max.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ремейке фильма "Мистер и миссис Смит" роли персонажей, которых в оригинальной картине играли Брэд Питт и Анджелина Джоли, исполнят темнокожий рэпер Дональд Гловер и британская актриса Фиби Уоллер-Бридж.