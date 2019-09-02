Вторжение России в Европу: ObozTV покажет сериал ''Оккупированные''

Самый дорогой в истории Норвегии сериал "Оккупированные" покажет в своем эфире телеканал ObozTV. Он будет транслироваться по будням, в 22:50.

Сериал повествует о гипотетическом вторжении Российской Федерации на территорию Норвегии для "защиты энергетической безопасности ЕС".

По сюжету, в недалеком будущем партия "зеленых", пришедшая в Норвегии к власти, принимает решение полностью отказаться от добычи нефти и газа. Однако из-за этого начинает дестабилизироваться ситуация в Европе и Россия "вынуждена" ввести в Норвегию военный контингент для принудительного возобновления добычи энергоносителей.

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