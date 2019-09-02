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2 сентября • обновлено в 22:30
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Вторжение России в Европу: ObozTV покажет сериал ''Оккупированные''

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Самый дорогой в истории Норвегии сериал "Оккупированные" покажет в своем эфире телеканал ObozTV. Он будет транслироваться по будням, в 22:50.

Сериал повествует о гипотетическом вторжении Российской Федерации на территорию Норвегии для "защиты энергетической безопасности ЕС".

По сюжету, в недалеком будущем партия "зеленых", пришедшая в Норвегии к власти, принимает решение полностью отказаться от добычи нефти и газа. Однако из-за этого начинает дестабилизироваться ситуация в Европе и Россия "вынуждена" ввести в Норвегию военный контингент для принудительного возобновления добычи энергоносителей.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Фильмы на ObozTV Сериал Оккупированные
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Ш. Олег
Ш. Олег
Подобные сюжеты ещё во времена "холодной войны" эксплуатировались нещадно - причём, по обе стороны "железного занавеса", так что удивить меня чем-либо сегодня кинематографисты вряд ли сумеют. :) Но в былые времена, по крайней мере, хоть пытались придать сценарию правдоподобие, а сейчас… Когда Россия в последний раз по собственной инициативе и без никаких поводов захватывала и оккупировала страны в Европе, Азии, Австралии, Африке или обеих Америках? Подчёркиваю: без поводов и по собственной инициативе.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Лучше покажите "17 мгновений весны".
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ещё накаркаете!!!
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