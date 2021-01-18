Все говорят о сериале 'Бриджертоны'. Чем лента заинтересовала сеть

25 декабря на Netflix прошла премьера мини-сериала "Бриджертоны", который рассказывает о влиятельном английском семействе. Так, в сети зрители стали бурно обсуждать киноленту.

Многие отметили, что эмоции после просмотра картины остаются приятными. Но есть и те, кому не понравился сериал. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Сериал "Бриджертоны" – это современный мир, который перенесли в XIX век. Нарядные актеры танцуют под оркестровые аранжировки Билли Айлиш, Арианы Гранде и Maroon 5.

Кроме того, "Бриджертоны" показывают в выдуманном мире XIX века представителей всех рас равными правами. Так, многих персонажей играют чернокожие актеры. Это связано с тем, что авторы снимают историю о современном мире и отношениях, изменив только декорации и костюмы.

Многие зрители отметили, что сериал их очень впечатлил и его хочется пересматривать снова и снова. По их словам, авторы проекта подобрали хороший актерский состав.

"Смотрю "Бриджертонов". Как же давно не встречала чего-то подобного. Эмоции такие чистые, и отыграны восхитительно, ощущается как первая любовь", "Неожиданно, но "Бриджертоны" мне понравились! Это мило, ненапряжно, сюжет не блещет оригинальностью, но не провисает, нет тупых диалогов ни о чем, герои пусть и не все интересны и интригу я довольно быстро просекла, но смотреть было довольно приятно и даже занимательно", "Классный сериал. Посмотрела на одном дыхании, несмотря на исторические несостыковки, такая романтичная и прекрасная история любви", – пишут люди.

Но нашлись и те, кто остался недовольным после просмотра киноленты. Некоторые зрители считают, что авторы испортили историю Англии, а также подобрали несоответствующих актеров. А кто-то даже сравнил сериал с другой картиной – "Сплетница".

"Это полный трындец! Нынешняя толерантность Запада приводит к наглому и дебильному искажению истории! Англия, 19 век. При дворе королевы, графы, графини, герцоги и герцогини – негры!", "Наверно самый большой провал года – это "Бриджертоны". Потому что смотреть это невозможно. Я категорически не могу понять, зачем надо было снимать "Сплетницу" в антураже романов Джейн Остин и запихивать тонну негров? Главные герои и героиня – ущербные. Зато сюжет идиотский", "Бриджертоны – это первое разочарование года, отстой. И я про сюжет, историчность там ну сразу очевидно что никакая", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, у картины "Бриджертоны" уже более 63 миллионов просмотров. Стало известно, будет ли второй сезон сериала.