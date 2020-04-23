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23 апреля • обновлено в 18:42
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Возвращение в легендарные 90-е: где смотреть все серии "Мир! Дружба! Жвачка!" онлайн

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В четверг, 23 апреля в сети презентовали нашумевший молодежный сериал "Мир! Дружба! Жвачка!" о жизни в эпоху 90-х.

Зрители уже могут увидеть первые две серии. Сериал снят режиссером Ильей Аксеновым. OBOZREVATEL коротко рассказывает о чем сериал и где смотреть все серии онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сериал "Мир! Дружба! Жвачка!" (2020)

Сериал "Мир! Дружба! Жвачка!" (2020)

Кино-Театр.РУ

"Мир! Дружба! Жвачка!" 1 сезон: о чем сериал

История рассказывает о поколении подростков 90-х. Им всем хочется приключений и первой влюбленности, однако происходящие после развала СССР события далеко не романтичны и даже опасны…

Начало 90-х годов. Главный герой Саня Рябинин — четырнадцатилетний юноша. Он старается найти приключения на собственную голову и постоянно попадает в различные передряги. Он борется с районными хулиганами, отказывается посещать музыкальную школу, переживает за то, что несимпатичен девочкам и также не понимает, кто из взрослых для него пример.

"Мир! Дружба! Жвачка!": главные герои

"Мир! Дружба! Жвачка!": главные герои

Кино-Театр.РУ

Его мать — продавщица, отец – доцент, однако они не очень богаты, но зато честные и принципиальные. Также у парня есть дядя Алик, который прошел афганскую войну. Все это еще путается с его влюбленностью в девочку Женю, которая навсегда поменяет представления о жизни, друзьях и семье.

Роли в сериале исполнили: Егор Губарев, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Валентина Ляпина, Юрий Борисов, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Сергей Степин, Андрей Харыбин, Илья Чуканов.

"Мир! Дружба! Жвачка!" 1 сезон: где смотреть все серии онлайн

Будет ли телевизионный показ сериала "Мир, дружба, жвачка" – пока неизвестно. Серии выходят по четвергам в 17:00 на платформе Premier с 23 апреля. Уже доступны 1 и 2 серии. Третий и четвертый эпизоды будут опубликованы 30 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России разгорелся скандал из-за выхода на экраны сериала "Зулейха открывает глаза" о судьбе раскулаченной и сосланной в Сибирь татарской женщины, снятого по одноименной книге Гузель Яхиной. Где смотреть все серии "Зулейха открывает глаза" онлайн.

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Автор
Ева Романова
Теги
кино сериал
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