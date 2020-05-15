Власть в Украине должна "жениться" на стране – Ирма Витовская

Актриса Ирма Витовская заявила, что власть в Украине должна "жениться" на стране.

"Наша власть должна жениться на нашей стране. Я не хочу, чтобы они бросали свои семьи, но эта страна нуждается в такой терапии, в полном отречении от всего материального, в полном служении и пахании только на ее рывок", – сказала она во время Facebook-эфира на OBOZREVATEL.

"Это не один человек. Должна прийти целая когорта людей, которая положит себя на это", – добавила актриса.

Ирма Витовская, которая на президентских выборах 2014 года отрыто поддерживала Петра Порошенко, призналась, что участие в выборах актера Владимира Зеленского она рассматривала как "крутой и очень-очень наглый ход", например, с целью продать свой новый фильм. "В первом туре я думала, что Зеленский прикалывается, но во втором туре я поняла, что это серьезно", – сказала актриса.

Вместе с тем она заявила, что искусство становится в оппозицию к любому президенту и к любой власти.

"Искусство – это всегда провокатор. Поэтому никому пощады не будет. Даже если завтра придет супер-власть, которая создаст нам супер-условия, все институты будут четко работать, все будут довольны, будет благосостояние – искусство все равно должно делать свою деструкцию, чтобы не позволить обществу прийти в состояние успокоенности, которое в дальнейшем может привести к стагнации", – убеждена она.

Ирма Витовская, Владимир Зеленский, коллаж

"Должна быть конфликтность для нового выхода вперед, которую искусство всегда закладывает. Это невозможно без того, чтобы быть в оппозиции к любой действующей власти", – пояснила актриса.

Напомним, 3 мая Ирма Витовская была признана лучшей актрисой года и удостоена премии "Золота дзига-2020" за роль в фильме "Мои мысли тихие".

Как писал OBOZREVATEL, в январе Ирма Витовская высказалась о юморе студии "Квартал 95". Так, она заявила, что комикам следует развиваться и расти. Актриса также предложила ввести в Украине тест на гражданство.

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