Витовская, Роговцева и Ступка рассказали о съемках в "Сказке старого мельника": фильм стал рекордсменом в Украине

За первую неделю проката украинская лента "Сказка старого мельника" превысила по сборам все украинские фильмы с начала пандемии. По текущим прогнозам, это будет самый кассовый из украинских фильмов, вышедших на экраны с марта 2020.

Актеры, сыгравшие главные роли, а именно Ирма Витовская, Ада Роговцева, Анна Кошмал и Остап Ступка поделились эксклюзивными деталями о картине. Об этом OBOZREVATEL рассказала пресс-служба Master Management 360, которая занимается промо фильма.

Так, "Сказка старого мельника" вошла в тройку лидеров проката по количеству зрителей уступив место лишь фильмам "Чудо-женщина: 1984" и "Афера по-голливудски". Также украинский фильм возглавил кинопрокат среди детской аудитории. Кинолента стала лидером среди контента для детей, по количеству зрителей опередив такие фильмы, как "Гарри Поттер и принц-полукровка", "Питер Пэн и Алиса в стране чудес", а также все анимационные фильмы.

Афиша фильма "Сказка старого мельника". Пресс-служба

"Количество сеансов "Сказки старого мельника" более чем в 3 раза уступает по количеству сеансов, выделенных под показ американского мультфильма и более чем в 4 раза фильму "Чудо-женщина: 1984". Причем "Чудо-женщина" выходит на 460 экранах, тогда как "Сказка старого мельника" на 210, не говоря уже про несравнимые в размерах производственные и промо-бюджеты. Несмотря на все преграды, карантин и ограничения, "Сказка старого мельника" нашла своего зрителя", – рассказали эксперты кинорынка.

Также топовые украинские актеры, которые снялись в "Сказке старого мельника", рассказали о съемках в нашумевшем фильме.

Кадр из фильма "Сказка старого мельника". Пресс-служба

Ирма Витовская: "Как видите, в этом фильме не снялись только мертвые актеры. Все звезды, которые есть в Украине – все в этом фильме! У нас прикольная команда, у всех есть чувство юмора и самоиронии. Если бы мы играли все серьёзно, то это было бы совершенно не страшно и не смешно. У меня почти все сцены были с моим "подкаблучником", нам правда было вкусно - наелись бутербродов, яиц, сальца. Жаль, конечно, что мало, но дальше — больше!".

Ада Роговцева: "Я хочу сказать, чтобы снять такое кино, нужно много усилий со всех сторон. Работа невероятная и вы видели сами, серьезная, сложная, прекрасно все снято, прекрасные актеры, мастера своего дела. И, конечно, я хочу, чтобы государство заботилось об украинском кино. На него, возможно, даже нужно больше, чем на другое кино, и это надо понимать".

Кадр из фильма "Сказка старого мельника". Пресс-служба

Анна Кошмал: "Я с большим удовольствием приглашаю вас к просмотру фильма "Сказка старого мельника". Это замечательная история, которая не оставит равнодушными вас и ваших детей. Вас ждут замечательные герои, искренняя любовь, очень интересные приключения и главное — украинский колорит. Я желаю, чтобы вы не прекращали верить в чудеса. Наша сказка сделает ваши праздники еще ярче! Поддерживайте украинское кино!".

Кадр из фильма "Сказка старого мельника". Пресс-служба

Остап Ступка: "Приятная новость! Мы все старались, чтобы фильм получился захватывающим, интересным.

Я звонил друзьям, родственникам, советовал пойти в кино на “Сказку старого мельника”. Фильм - отличный! Можно смотреть с семьей, друзьями.

"Сказке старого мельника": в чем феномен ленты

События в фильме происходят в двух временных периодах – в XIX, а также в XVI веках. Режиссером ленты выступил Александр Итыгилов. Эта история – об Адаме, который возвращается с битвы и обнаруживает, что его родной город в плену черных сил – она пытается разрушить все хорошее, что есть на земле. Все, что олицетворяет добро, объединяется для борьбы со злом.

Кадр из фильма "Сказка старого мельника". Пресс-служба

Стоит отметить, что сценарий был написан на основе украинского фольклора.

Фильм планировали выпустить еще в декабре 2015 года, но затем дата выхода была перенесена на 1 января 2016 года. Впоследствии премьера планировалась на 16 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее снова перенесли на 17 декабря 2020.

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