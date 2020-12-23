Витовская, Роговцева и Ступка рассказали о съемках в 'Сказке старого мельника': фильм стал рекордсменом в Украине

За первую неделю проката украинская лента "Сказка старого мельника" превысила по сборам все украинские фильмы с начала пандемии. По текущим прогнозам, это будет самый кассовый из украинских фильмов, вышедших на экраны с марта 2020.

Актеры, сыгравшие главные роли, а именно Ирма Витовская, Ада Роговцева, Анна Кошмал и Остап Ступка поделились эксклюзивными деталями о картине. Об этом OBOZREVATEL рассказала пресс-служба Master Management 360, которая занимается промо фильма.

Так, "Сказка старого мельника" вошла в тройку лидеров проката по количеству зрителей уступив место лишь фильмам "Чудо-женщина: 1984" и "Афера по-голливудски". Также украинский фильм возглавил кинопрокат среди детской аудитории. Кинолента стала лидером среди контента для детей, по количеству зрителей опередив такие фильмы, как "Гарри Поттер и принц-полукровка", "Питер Пэн и Алиса в стране чудес", а также все анимационные фильмы.

"Количество сеансов "Сказки старого мельника" более чем в 3 раза уступает по количеству сеансов, выделенных под показ американского мультфильма и более чем в 4 раза фильму "Чудо-женщина: 1984". Причем "Чудо-женщина" выходит на 460 экранах, тогда как "Сказка старого мельника" на 210, не говоря уже про несравнимые в размерах производственные и промо-бюджеты. Несмотря на все преграды, карантин и ограничения, "Сказка старого мельника" нашла своего зрителя", – рассказали эксперты кинорынка.

Также топовые украинские актеры, которые снялись в "Сказке старого мельника", рассказали о съемках в нашумевшем фильме.

Ирма Витовская: "Как видите, в этом фильме не снялись только мертвые актеры. Все звезды, которые есть в Украине – все в этом фильме! У нас прикольная команда, у всех есть чувство юмора и самоиронии. Если бы мы играли все серьёзно, то это было бы совершенно не страшно и не смешно. У меня почти все сцены были с моим "подкаблучником", нам правда было вкусно - наелись бутербродов, яиц, сальца. Жаль, конечно, что мало, но дальше — больше!".

Ада Роговцева: "Я хочу сказать, чтобы снять такое кино, нужно много усилий со всех сторон. Работа невероятная и вы видели сами, серьезная, сложная, прекрасно все снято, прекрасные актеры, мастера своего дела. И, конечно, я хочу, чтобы государство заботилось об украинском кино. На него, возможно, даже нужно больше, чем на другое кино, и это надо понимать".

Анна Кошмал: "Я с большим удовольствием приглашаю вас к просмотру фильма "Сказка старого мельника". Это замечательная история, которая не оставит равнодушными вас и ваших детей. Вас ждут замечательные герои, искренняя любовь, очень интересные приключения и главное — украинский колорит. Я желаю, чтобы вы не прекращали верить в чудеса. Наша сказка сделает ваши праздники еще ярче! Поддерживайте украинское кино!".

Остап Ступка: "Приятная новость! Мы все старались, чтобы фильм получился захватывающим, интересным.

Я звонил друзьям, родственникам, советовал пойти в кино на “Сказку старого мельника”. Фильм - отличный! Можно смотреть с семьей, друзьями.

События в фильме происходят в двух временных периодах – в XIX, а также в XVI веках. Режиссером ленты выступил Александр Итыгилов. Эта история – об Адаме, который возвращается с битвы и обнаруживает, что его родной город в плену черных сил – она пытается разрушить все хорошее, что есть на земле. Все, что олицетворяет добро, объединяется для борьбы со злом.

Стоит отметить, что сценарий был написан на основе украинского фольклора.

Фильм планировали выпустить еще в декабре 2015 года, но затем дата выхода была перенесена на 1 января 2016 года. Впоследствии премьера планировалась на 16 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее снова перенесли на 17 декабря 2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря на Новом канале состоялась премьера второго сезона нашумевшего сериала о проблемах подростков "Перші ластівки", который получил название "Перші ластівки. Zалежні".