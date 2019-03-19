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Вышел первый полноценный трейлер "История игрушек 4"

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Студия Pixar показала полноценный трейлер долгожданного анимационного фильма "История игрушек 4".

На большие экраны мультфильм выйдет 21 июня 2019 года, а соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале Disney Pixar (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Четвертая часть популярной франшизы повествует о новой игрушке Forky, которую девочка Бонни самостоятельно сделала из ложки. Однако персонаж с фразой "я не игрушка" пытается сбежать. Но кукла-ковбой Вуди Прайд мешает это сделать.

"История игрушек 4"

"История игрушек 4"

Официальный постер

Герои попадают в парк развлечений, где встречают пастушку Бо Пип, которая является возлюбленной ковбоя. Она впервые появляется после событий второй части. Героям вновь придется искать дорогу домой и попадать в захватывающие приключения.

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В четвертой части "История игрушек" также вернутся астронавт Базз, пес Слинки и тиранозавр Рекс. В мультфильме появятся и другие новые персонажи – Ducky и Bunny, которых озвучили Джордан Пил и Киган-Майкл Ки.

Режиссером анимационного фильма стал Джош Кули, который запомнился по мульту "Первое свидание Райли". Продюсеры – Джонас Ривера и Марк Нильсен. Озвучка – Патриша Аркетт, Том Хэнкс, Джон Кьюсак, Джордан Пил и Киану Ривз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2018 года появилась информация, что основатель студии Pixar Джон Ласеттер, который является создателем "История Игрушек" и "Тачки", должен был покинуть студию из-за обвинений в сексуальном домогательстве.

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мультфильмытрейлер
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