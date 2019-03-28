Воссоединить Украину: о чем была третья серия сериала "Слуга народа 3. Выбор"

Студия "Квартал 95" вечером, 28 марта, презентовала третью серию третьего сезона популярного сериала "Слуга народа 3. Выбор" на канале "1+1".

Премьера ленты состоялась за четыре дня до выборов президента Украины, участие в которых примет и исполнитель главной роли Владимир Зеленский (чтобы посмотреть третью серию, проскролльте до конца страницы).

Президент Голобородько в "правительстве народного единства" осознает, что вернуть друзей во власть будет тяжело. Он должен воссоединить распавшуюся на осколки Украину.

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На саммит съезжаются представители новых "республик", которые находятся под международными санкциями. Мероприятие провалилось, из-за чего образовалось еще несколько "государств".

В итоге Голобородько вынужден сформировать правительство из проверенных соратников. Он собирается снять неприкосновенность с власти и провести новую судебную систему, чтобы решить внутренние проблемы Украины, которых становится еще больше из-за ЧП на шахте.

В результате борьбы государство все же воссоединится и начнет развиваться. В конце серии Голобородько в очередной раз выступает с яркой речью о победе над преступниками, разворовавшими страну. Он расскажет о внешних долгах, которые нужно раздавать, чтобы внуки жили в хорошей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комитет избирателей Украины потребовал от Зеленского оплатить показ сериала "Слуга народа 3" из избирательного фонда.

В Центральной избирательной комиссии затруднились дать ответ, предусматривается ли наказание для кандидата в президенты Зеленского в случае его отказа оплатить показ сериала "Слуга народа-3" из избирательного фонда.

Позже в ЦИК уточнили, что не смогут снять Зеленского в случае его отказа оплатить показ "Слуги народа-3" из избирательного фонда.

Коллектив студии "Квартал 95" и ее художественный руководитель, кандидат в президенты Зеленский считают волну борьбы со "Слугой народа" политическими боями без правил.

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