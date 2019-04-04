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Умер режиссер Георгий Данелия: топ-5 самых известных фильмов

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Легендарный советский режиссер Георгий Данелия, который скончался в Москве, оставил после себя огромное культурное наследие.

Он сам снимался в эпизодах, был автором или соавтором сценариев не только своих фильмов, но и картин других режиссеров. OBOZREVATEL собрал топ-5 самых известных работ Данелии, которые оставили глубокий след в жизни нескольких поколений.

"Я шагаю по Москве"

Эта картина принесла режиссеру широкую известность и стала культурным событием хрущевской оттепели.

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В фильме показана беззаботная молодость, отношения героев на фоне городской атмосферы. Лирическая комедия вышла на экраны в 1963 году и сразу полюбилась зрителям. Фильм был представлен на Каннском кинофестивале в 1964 году, где режиссера удостоили почетного упоминания в числе молодых кинематографистов: "За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях".

"Джентльмены удачи"

Комедия вышла в 1971 году. Она стала одним из самых популярных советских кинофильмов. Фразы и выражения даже стали "крылатыми" и употребляются многими по сегодняшний день.

"Кина не будет, электричество кончилось", "Нехороший человек? – Редиска. – Хороший человек? ― Забыл! Сейчас. Фрей-фея, действительно: фрей-фея", "Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши".

"Афоня"

Еще один популярный фильм вышел в 1975 году. Картина повествует о слесаре-сантехнике Афанасие, который любил выпить, волочиться за девушками и не гнушался левыми заработками. На роль Афони изначально хотели пригласить Владимира Высоцкого.

"Кин-дза-дза"

Двухсерийный трагикомедийный художественный фильм в жанре антиутопи вышел в 1986 году. В нем можно услышать необычные названия, которые вошли в современный русский язык. Выражения персонажей также используются в разговорной речи. А культовая музыка из фильма часто звучит в обзорах, передачах.

"Мимино"

Картина о летчике, который захотел перейти в большую авиацию, вышлана экраны в 1977 году. Фильм показывали на Международном московском кинофестивале, в советском прокате занял 17 место и собрал 24,4 миллиона зрителей.

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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тільки за кіндзадзу я йому бажаю спокійного миру. Просто геній пішов.
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