Помолодевший Фьюри и агент Колсон: появился новый трейлер ''Капитан Марвел''

Кинокомпания Marvel Entertainment представила новый промо-ролик супергеройского фильма "Капитан Марвел".

Картина с актрисой Бри Ларсон в главной роли до сих пор называется одной из наиболее ожидаемых в серии, который должен пролить свет на еще одну новинку "Мстители: Финал" (чтобы посмотреть ролик, проскрольте до конца страницы).

В ролике показали сражение в космосе, тренировки героини и ее наставника (актер Джуд Лоу), процесс превращения. Также на кадрах появился Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), которого заметно омолодили с помощью компьютерной графики.

Также показали агента секретной организации Щ.И.Т Фила Колсона в исполнении Кларка Грегга, который впервые появился в фильме "Железный человек" в мае 2008 года, а также снялся в сериале.

Ожидаемый фильм, судя по видео, не будет лишен юмора, полюбившегося поклонниками. В этот раз в ролике показали несколько новых сцен сражения "Капитана Марвел" с расой скруллов, которые могут менять внешность.

Как сообщал OBOZREVATEL, как ранее стало известно, сюжет фильма будет развиваться в 90-х, когда пилот ВВС США Кэрол Денверс неожиданно получит суперсилы путем слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии.