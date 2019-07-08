Охранник Гомер и гопник Барт: в России показали свою мрачную версию "Симпсонов"

Мультипликатор и дизайнер из Москвы Алексей Семенов представил свою версию популярного мультсериала "Симпсоны".

Мрачный короткометражный ролик был опубликован на YouTube-канале Lazy Square (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В РФ представили свою версию "Симпсонов"

Вместо веселой и яркой заставки автор показал суровые реалии РФ, сопоставив таким образом жизнь типичной семьи в провинциальном городке США и мрачную обстановку в российской глубинке.

Спрингфилд по-русски Кадр из видео

Гомер представлен в виде охранника промзоны, который не прочь стащить все, что плохо лежит, даже на своей работе. Мардж предстала в образе озлобленной женщины, которая перекидывается матерными словами с продавщицами.

Гомер - сравнение

Мардж - сравнение

Лиза пытается заработать на жизнь игрой на саксофоне в переходе, но полицейские с таким вариантом не согласны.

Лиза - сравнение

А Барт – типичный гопник, который еще и превращается на наркомана. Семейная жизнь проходит в скандалах и побоях. Сам Семенов назвал мрачную адаптацию популярного сериала "артхаусной русской версией Симпсонов".

Барт - сравнение

Симпсоны - сравнение

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году кинокомпания Fox продлила культовый мультсериал "Симпсоны" на 31 и 32 сезоны.

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