Кадыров стал героем альтернативной версии "Игры престолов": появилось видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал героем альтернативной версии сериала "Игра престолов".

Его команда смонтировала видео, в котором его войско представлено, как аналогия дотракийцев, передает Telegtam-канал Medialeaks (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Кадыров на коне Скриншот

"Команда Рамзана Кадырова замонтировала видео, в котором КРА управляет драконом, а за ним следует войско дотракийцев с флагами "Ахмат – сила" и после разметает войско Ланнистеров. Требовали переснять финал "ИП"? Ну вот, готово", – сказано в описании.

"Дотракийцы" Кадырова нападают на Ланнистеров Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, финал сериала "Игра престолов" был жестко раскритикован поклонниками, которые долго ждали его выхода. Фанаты заявили, что сценаристы недоработали и могли сделать лучше.

Они даже подписали петицию с требованием "переснять" его. Многие считают, что шоураннеры просто свернули проект, не дав возможности объяснить телезрителям многие моменты.

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