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Кадыров стал героем альтернативной версии "Игры престолов": появилось видео

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Глава Чечни Рамзан Кадыров стал героем альтернативной версии сериала "Игра престолов".

Его команда смонтировала видео, в котором его войско представлено, как аналогия дотракийцев, передает Telegtam-канал Medialeaks (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Кадыров на коне

Кадыров на коне

Скриншот

"Команда Рамзана Кадырова замонтировала видео, в котором КРА управляет драконом, а за ним следует войско дотракийцев с флагами "Ахмат – сила" и после разметает войско Ланнистеров. Требовали переснять финал "ИП"? Ну вот, готово", – сказано в описании.

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"Дотракийцы" Кадырова нападают на Ланнистеров

"Дотракийцы" Кадырова нападают на Ланнистеров

Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, финал сериала "Игра престолов" был жестко раскритикован поклонниками, которые долго ждали его выхода. Фанаты заявили, что сценаристы недоработали и могли сделать лучше.

Они даже подписали петицию с требованием "переснять" его. Многие считают, что шоураннеры просто свернули проект, не дав возможности объяснить телезрителям многие моменты.

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Персона
Рамзан Кадыров
Место
Россия
Теги
Игра престолов 8видеосериал
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