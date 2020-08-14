Видео с Ван Даммом в Киеве попало в сеть: стартовали съемки фильма Netflix

В сеть слили видео с известным актером Жан-Клодом Ван Даммом в Киеве. Так, артист прилетел в украинскую столицу на съемки фильма компании Netflix "The Last Mercenary".

Съемочную площадку развернули в районе станции метро "Шулявская" на парковке возле торгово-развлекательного центра "Космополит". Ролик показал Telegram-канал KIEVMAP (смотрите ролик в конце новости).

События картины "Последний наемник" разворачиваются во Франции. Главный герой Александр Лазар, роль которого сыграет Ван Дамм – загадочный бывший агент секретной службы, который должен срочно вернуться во Францию, когда его сына ложно обвинили в незаконной торговле оружием и наркотиками. Позже оказывается, что в конфликте замешаны мафия и правительство.

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве Скриншот видео

На кадрах видно, что Ван Дамм снимается в куртке с надписью BRI – аббревиатурой французского спецназа. Отметим, часть сцен также снимут в Париже, но большинство из них будут отсняты в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, съемки в украинской столице будут проходить в августе. На этот период в Киеве на ряде улиц будут ограничивать движение. Читайте подробнее об этом по ссылке.