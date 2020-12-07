"Верная подруга": о чем сериал и где смотреть все серии онлайн

В воскресенье, 6 декабря, на телеканале "Украина" состоялась премьера четырехсерийной мелодрамы "Верная подруга".

Главные роли в ленте исполнили Елена Борозенец, Екатерина Тышкевич и Диана Дикая. О чем сюжет и где смотреть все серии "Верной подруги" онлайн, – читайте далее в материале OBOZREVATEL (видео размещено в конце материала).

О чем сериал "Верная подруга"

В жизни Кати Смолиной случается непоправимое: в автомобильной аварии погибает ее муж Андрей, а лучшая подруга Инна, находившаяся с ним в одной машине, попадает в реанимацию. Катя забирает дочку Инны к себе в дом. Сама Катя не может иметь детей и тем труднее она переживает гибель мужа – у нее ничего не осталось от их любви.

Кадр из сериала "Верная подруга" broadcast.net.ua

Кроме того, свекровь осыпает ее постоянными упреками и обвиняет в смерти Андрея – ведь именно она уговорила мужа отвезти подругу в оздоровительный лагерь к больной Маше. А вскоре Катя узнает, что ее муж и лучшая подруга были любовниками.

Кадр из сериала "Верная подруга" broadcast.net.ua

Что известно о сериале "Верная подруга"

Роли в сериале исполнили популярные украинские актеры. В главных ролях – Елена Борозенец, Екатерина Тышкевич и Диана Дикая. Также в фильме задействованы актеры Петр Рыков, Григорий Бакланов, Виталий Кудрявцев, Галина Кобзарь-Слободюк, Алексей Нагрудный и другие.

Кадр из сериала "Верная подруга" my.ua

Кадр из сериала "Верная подруга" my.ua

Режиссер-постановщик – Ирина Громозда. Оператор-постановщик – Дмитрий Киптилый. Автор сценария – Мария Бек. Продюсеры – Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Екатерина Швец. Производством картины занимались телеканал "Украина" и компания FILM.UA Group, которые изначально снимали ленту под рабочим названием "Много ненастных дней".

"Верная подруга": где смотреть все серии онлайн

Сериал "Верная подруга" транслировался на телеканале "Украина". После телевизионного показа все серии можно посмотреть на официальном сайте канала, или же на YouTube.

"Верная подруга" 1 серия: смотреть онлайн

"Верная подруга" 2 серия: смотреть онлайн

"Верная подруга" 3 серия: смотреть онлайн

"Верная подруга" 4 серия: смотреть онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Сестра Рэтчед" (Ratched) по книге Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" стал самым популярным на стриминговой платформе Netflix среди оригинальных проектов, которые представили в 2020 году.