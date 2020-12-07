"Верная подруга": о чем сериал и где смотреть все серии онлайн

В воскресенье, 6 декабря, на телеканале СТБ состоялась премьера четырехсерийной мелодрамы "Верная подруга".

Главные роли в ленте исполнили Елена Борозенец, Екатерина Тышкевич и Диана Дикая. О чем сюжет и где смотреть все серии "Верной подруги" онлайн, – читайте далее в материале OBOZREVATEL (видео размещено в конце материала).

В жизни Кати Смолиной случается непоправимое: в автомобильной аварии погибает ее муж Андрей, а лучшая подруга Инна, находившаяся с ним в одной машине, попадает в реанимацию. Катя забирает дочку Инны к себе в дом. Сама Катя не может иметь детей и тем труднее она переживает гибель мужа – у нее ничего не осталось от их любви.

Кроме того, свекровь осыпает ее постоянными упреками и обвиняет в смерти Андрея – ведь именно она уговорила мужа отвезти подругу в оздоровительный лагерь к больной Маше. А вскоре Катя узнает, что ее муж и лучшая подруга были любовниками.

Роли в сериале исполнили популярные украинские актеры. В главных ролях – Елена Борозенец, Екатерина Тышкевич и Диана Дикая. Также в фильме задействованы актеры Петр Рыков, Григорий Бакланов, Виталий Кудрявцев, Галина Кобзарь-Слободюк, Алексей Нагрудный и другие.

Режиссер-постановщик – Ирина Громозда. Оператор-постановщик – Дмитрий Киптилый. Автор сценария – Мария Бек. Продюсеры – Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Екатерина Швец. Производством картины занимались телеканал "Украина" и компания FILM.UA Group, которые изначально снимали ленту под рабочим названием "Много ненастных дней".

Сериал "Верная подруга" транслировался на телеканале СТБ. После телевизионного показа все серии можно посмотреть на официальном сайте канала, или же на YouTube.

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