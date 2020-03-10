Спал на газетах, умер в нищете: трагическая судьба Василия Алибабаевича из "Джентельменов удачи"

В фильмографии Раднэра Муратова очень много эпизодических ролей в знаменитых советских фильмах, но зрители запомнили его как Василия Алибабаевича из культовых "Джентльменов удачи". Жизнь актера была не простой, а окончилось все трагично.

Мечты и реальность

Муратов появился на свет в 1928 года в городе Ленинград. По национальности он татарин. Его мать была домохозяйкой, а отец – инженером. Они дали сыну необычное имя Раднэр, которое можно расшифровать, как "радуйся новой эре". Для родных и друзей Муратов всегда был Радиком. Когда мальчик немного подрос, его семья поселилась в Татарии.

Раднэр Муратов в молодости

В 1941 году началась война и юноша стал учеником летной школы, но выпустили его только после Победы, так что сбивать фашистские "мессеры" Раднэру не посчастливилось. Отслужив в армии, Муратов собирался стать летчиком гражданской авиации. Кроме того, молодой человек был талантливым шахматистом и даже получил звание "Кандидат в мастера спорта".

Начало творческой карьеры

Когда Раднэру дали отпуск, он отправился в Москву, где узнал о том, что Всесоюзный государственный институт кинематографии набирает новый курс актерского факультета. Друзья Муратова вспоминали, он затеял спор с сослуживцами, что ради забавы расскажет армейские байки приемной комиссии. Молодой человек так и сделал, и неожиданно для себя поступил во ВГИК.

Раднэр Муратов в фильме "Максим Перепелица"

Сразу после его окончания Раднэра начали приглашать именитые советские режиссеры, у которых он снялся в "12 стульях", "Щите и мече", "Золотом теленке", "Айболите-66", "Максиме Перепелице" и многих других фильмах, но его герои появлялись на экране лишь на несколько минут.

Василий Алибабаевич и другие

В 1971 году судьба подарила актеру шанс прославиться и он им воспользовался. В то время на "Мосфильме" шли пробы на роли в "Джентльменах удачи". Муратов пришел на них в надежде сыграть очередного эпизодического персонажа в своей фильмографии.

Он очень удивился, когда получил в фильме одну из главных ролей. Его Василий Алибабаевич полюбился советским зрителям. Фразы героя до сих пор цитируют выходцы из СССР по всему миру. Эта роль сделала Муратова настоящей кинозвездой.

Василий Алибабаевич – роль, которая сделала Раднэра Муратова знаменитым.

До середины 80-х годов Раднэр снялся у многих известных отечественных режиссеров. Зрители помнят и любят его героев из "Гостьи из будущего", "Пропавшей экспедиции", "Вечного зова", "Афони" и многих других известных картин.

В 1985 году Муратов стал Заслуженным артистом РСФСР, но на этом его творческая биография практически закончилась. Впоследствии он сыграл лишь одного эпизодического персонажа в "Крейцеровой сонате".

Личная жизнь

В начале 50-х годов гражданской женой Раднэра была красавица Изольда Извицкая, но их отношения продлились недолго. Затем официальной супругой Муратова стала актриса Елена Довлатбекова, которая родила ему сына Лёню. Впоследствии мальчик пошел по творческим стопам отца.

Раднэр Муратов и Елена Довлатбекова

Брак Раднэра и Елены продлился недолго. Довлатбекова ушла от Муратова из-за его чрезмерного увлечения скачками. Ипподром был для актера вторым, если не первым домом. Он почти постоянно находился там.

После развода с Еленой Раднэр стал аскетом. Чтобы делать ставки на бегах, он продал почти все, кроме книг и квартиры. Известный актер влачил нищенское существование. У него не было даже кровати, которую ему заменили постеленные на полу газеты.

В последние годы жизни у Раднэра Муратова были большие проблемы с памятью

Врачи выявили у Муратова болезнь Альцгеймера. В то время он проводил творческие встречи, которые стали единственным его заработком. Но память покидала актера. Он не мог вспомнить имен и дат, а иногда и самых простых слов. Раднэр плохо ориентировался даже в знакомых местах.

Осенью 2004 года актер исчез. Сын начал его искать. Милиция обнаружила Муратова в центре Москвы с прогрессирующей деменцией. А через несколько месяцев после этого случая актера не стало.

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