"ВандаВижен": в чем феномен сериала и где смотреть

София Ковнир Кино 09:37, 16.01.2021 Обновлено: 09:37, 16.01.2021

В пятницу, 15 января, на сервисе Disney+ состоялась премьера американского мини-сериала производства Marvel Studios под названием "ВандаВижен". Режиссер картины – Мэтт Шекман.

Так, действие ленты происходит в киновселенной Marvel. Подробней о сюжете сериала – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

О чем сериал "ВандаВижен"

После событий фильма "Мстители: Финал" Ванда Максимофф и Вижен живут тихой семейной жизнью, но начинают подозревать, что их реальность не та, чем кажется.

Сериал состоит из девяти эпизодов и выпускается Marvel Studios при участии Кевина Файги, а Жак Шеффер выступает шоураннером.

Действие ленты происходит в киновселенной Marvel
oKino.ua

"ВандаВижен" стал первым сериалом четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel.

Он также составит трилогию с фильмами "Человек-паук 3" и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

В главных ролях снялись такие актеры как Элизабет Олсен, Пол Беттани, Тейона Паррис, Кэт Деннингс и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, мини-сериал "Бриджертоны", который рассказывает о влиятельном английском семействе, спровоцировал ажиотаж в сети. Лента вышла 25 декабря на Netflix и сразу же вошла в пятерку самых популярных премьер стримингового сервиса.

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