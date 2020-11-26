В Украине в прокат вышел фильм "Земля блакитна, ніби апельсин": о чем лента

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
1,1 т.
Кадр из фильма 'Земля блакитна, ніби апельсин'

В четверг, 26 ноября, во всеукраинский прокат вышел документальный фильм режиссера Ирины Цилык "Земля блакитна, ніби апельсин".

Так,он рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья является очень дружной и жизнерадостной. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и ​​даже снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кадр из фильма "Земля блакитна, ніби апельсин"

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс", где картина получила премию за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино. Европейская премьера прошла на 70-м Берлинском кинофестивале в рамках программы Generation 14Plus, а украинская – на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где "Земля блакитна, ніби апельсин" стал лучшим фильмом Национального и Международного конкурсов.

Кадр из фильма "Земля блакитна, ніби апельсин"
Кадр из фильма "Земля блакитна, ніби апельсин"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская кинорежиссер Ирина Цилык отказалась от звания "Заслуженной деятельницы искусств Украины", которое ей присвоил президент Владимир Зеленский.

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