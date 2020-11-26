В Украине в прокат вышел фильм "Земля блакитна, ніби апельсин": о чем лента

В четверг, 26 ноября, во всеукраинский прокат вышел документальный фильм режиссера Ирины Цилык "Земля блакитна, ніби апельсин".

Так,он рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья является очень дружной и жизнерадостной. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и ​​даже снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс", где картина получила премию за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино. Европейская премьера прошла на 70-м Берлинском кинофестивале в рамках программы Generation 14Plus, а украинская – на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где "Земля блакитна, ніби апельсин" стал лучшим фильмом Национального и Международного конкурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская кинорежиссер Ирина Цилык отказалась от звания "Заслуженной деятельницы искусств Украины", которое ей присвоил президент Владимир Зеленский.