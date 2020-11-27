В Украине стартовали съемки третьего сезона сериала "Крепостная": что известно

В Украине приступили к съемкам третьего сезона масштабной драмы "Крепостная". Премьера в эфире телеканала СТБ состоится в 2021 году.

В продолжении любимого сериала зрители узнают, какие еще испытания судьба уготовила для главной героини Кати Вербицкой. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе СТБ.

Также станет известно, остался ли жив Андрей Жадан и как сложится жизнь уже знакомых героев: Петра Червинского и Ларисы, Натали и Николая Дорошенко, кузнеца Назара и Орыси, кухарки Павлины, строптивой Гали, жестокого Якова и других.

В Украине приступили к съемкам третьего сезона "Крепостная" Пресс-служба СТБ

Кроме того, зрители увидят новых, не менее ярких персонажей, на роли которых "Крепостная" проводила всеукраинский кастинг.

Отмечается, что в третьем сезоне будет достаточно харизматичных мужчин, в которых захочется влюбиться. И одного из них сыграет звезда украинского кино Сергей Стрельников. Также в истории Кати Вербицкой появится звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Виктор Жданов.

В Украине приступили к съемкам третьего сезона "Крепостная" Пресс-служба СТБ

Съемки третьего сезона "Крепостной" продлятся до весны и традиционно пройдут в самых красивых исторических местах Украины: Мариинском дворце, Выдубицком и Михайловском монастырях, Софийском соборе, усадьбе Качановка, Международном центре культуры и искусств и других.

В Украине приступили к съемкам третьего сезона "Крепостная" Пресс-служба СТБ

В Украине приступили к съемкам третьего сезона "Крепостная" Пресс-служба СТБ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеканал СТБ попал в скандал из-за премьеры сериала "Крепостная", который снят на русском языке. Гражданские активисты выразили свой протест.