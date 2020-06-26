В Украине стартовал театр в "цифре"

В Украине стартовал масштабный амбициозный проект по созданию первого в стране Digital Theatre Archiv. Проект предусматривает запуск удобного и доступного веб-ресурса будет обрабатывать и хранить информацию о спектаклях театров Украины. Цифровой театральным архивом смогут пользоваться как ученые и представители театральной общественности, так и обычные зрители.

Проект реализуется Национальным союзом театральных деятелей Украины при поддержке Украинского культурного фонда. Куратор проекту – украинский театровед, доктор искусствоведения, профессор Анна Веселовская.

Без прошлого нет будущего – всем известный факт. Так как же быть, когда данных о прошлом мало из-за того, что они не системно фиксировались и сохранялись? Отсутствие или закрытость архивов, долгое время считалась нормой украинской общественной жизни, коснулась театральной сферы не менее любой другой.

Анна Веселовская, куратор проекту Digital Theatre Archiv: "В результате, в нашей скорректированной кем истории, уже не раз отмечались недостоверные театральные юбилеи, а ведущие мастера сцены оставались без достойного почитания. И сегодня, когда, кажется, обо всем можно узнать из сети, как оказалось, украинскому театру и здесь не повезло: сплошная путаница с датами премьер, авторами спектаклей, сыгранными актерами ролями ".

Во многих странах процесс диджитализованого архивирования и фиксации театрального процесса продолжается уже давно. Существует немало электронных театральных архивов в Великобритании, Германии, США, Франции. А государственные институты, которые занимаются театрами в центральноевропейских странах (Институт театра имени Збигнева Рашевского в Польше, Венгерский театральный музей и институт, Театральные институты в Словакии, Чехии, Словении и другие) обеспечивают сохранность информации на специальных сайтах.

Юлия Федив, исполнительная директор УКФ: "Этот год показал, что диджитализация является принципиально важным не только для сохранения жизнедеятельности культурных проектов, но и с позиции доступности культуры. Благодаря переходу в онлайн форматы увеличивается аудитория зрителей или слушателей, стираются границы и расстояния. И, конечно, важным является сохранение художественных произведений, в случае Digital Theatre Archiv - спектаклей, для того, чтобы на этой основе осуществлялись исследования, происходили копродукции, а главное – осуществлялись зрительские открытия невероятного мира театра ".

Изучив опыт коллег из европейских институтов, НСТДУ при поддержке УКФ уже реализовала ряд технических мероприятий по запуску полноценной национальной театральной базы данных. До конца 2020 года планируется собрать, обработать и разместить на специализированном веб-ресурсе информацию о постановках театров Украины за период 2015-2019 гг. Запустить сайт планируется уже в сентябре-октябре текущего года. Присоединиться к процессу организаторы приглашают все театральные коллективы Украины различной направленности и различных форм собственности.

Проект масштабный и имеет несколько этапов. А в итоге должно образоваться специализированный ресурс, объемно предоставлять пользователям доступную и объективную информацию о театральном искусстве Украины. Кроме того, создание единой театральной базы данных станет важным и для полноценного понимания всех процессов, происходящих в театральной сфере, места и роли театра в общенациональном культурном контексте.

О подробностях будут информировать на официальном ресурсе НСТДУ.