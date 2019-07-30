В Украине снимут свой фильм о Чернобыле: что известно

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий начал снимать художественный фильм о Чернобыле под названием The Anthropocene.

По данным издания "Гордон", презентация проекта состоялась 27 июля в Киеве.

Уточняется, что в 2012 году короткометражный фильм "Ядерные отходы" получил премию фестиваля в Локарно. В 2014 году Слабошпицкий начал разработку полнометражного ремейка на этот фильм под названием "Люксембург", но проект был остановлен.

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В презентации говорилось, что новый фильм о Чернобыле будет представлять эпический экологический триллер, "космическую одиссею" двух дозиметристов в зоне отчуждения.

The Anthropocene может стать самой дорогой картиной в украинском кинематографе, хотя имеет наименьший бюджет из всех картин, над которыми сейчас работает режиссер.

Мирослав Слабошпицкий Facebook Мирослава Слабошпицкого

Команда Слабошпицкого хочет, чтобы фильм был выдвинут на премию "Оскар" в категории "лучшая зарубежная картина", а также показать его на Каннском кинофестивале. Тем временем, сам режиссер заявил, что эта картина может быть последней, которую он снимает в Украине. Продюсером фильма стал Олег Кохан.

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