Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости кино

В Украине снимут свой фильм о Чернобыле: что известно

481 Читать материал на украинском

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий начал снимать художественный фильм о Чернобыле под названием The Anthropocene.

По данным издания "Гордон", презентация проекта состоялась 27 июля в Киеве.

Уточняется, что в 2012 году короткометражный фильм "Ядерные отходы" получил премию фестиваля в Локарно. В 2014 году Слабошпицкий начал разработку полнометражного ремейка на этот фильм под названием "Люксембург", но проект был остановлен.

Припять

Припять

smileplanet.ru

В презентации говорилось, что новый фильм о Чернобыле будет представлять эпический экологический триллер, "космическую одиссею" двух дозиметристов в зоне отчуждения.

Новости
В кинотеатрах сети MULTIPLEX состоялась премьера фильма "Форсаж: Хоббс И ШОУ"

The Anthropocene может стать самой дорогой картиной в украинском кинематографе, хотя имеет наименьший бюджет из всех картин, над которыми сейчас работает режиссер.

Мирослав Слабошпицкий

Мирослав Слабошпицкий

Facebook Мирослава Слабошпицкого

Команда Слабошпицкого хочет, чтобы фильм был выдвинут на премию "Оскар" в категории "лучшая зарубежная картина", а также показать его на Каннском кинофестивале. Тем временем, сам режиссер заявил, что эта картина может быть последней, которую он снимает в Украине. Продюсером фильма стал Олег Кохан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Читайте все новости по теме "Чернобыльская зона" на OBOZREVATEL.

Тема
Чернобыльская зона
Персона
Мирослав Слабошпицкий
Место
Украина
Теги
фильм кино Чернобыль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel