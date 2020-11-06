В Украине снимут сериал про космос для французского канала

В 2021 году в Украине пройдут съемки нового сериала о космосе для французского вещателя "CANAL+".

Картину снимут совместно с компанией "Apple Tree Vision", сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины.

Как стало известно, это будет шестисерийная детективная драма "Инфинити". Старт съемок запланирован на март 2021 года.

Отметим, что большую часть сериала снимут в Украине, а также в Казахстане на полигоне Байконур и в Париже.

В Украине пройдут съемки нового сериала о космосе для французского вещателя "CANAL+" Пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обсудил детали сериала с продюсерами Жан-Шарлем Леви и Марком Либерти. Они договорились, что к проекту будут привлекать украинских актеров и команды специалистов на площадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Губка Боб: побег Губки" стал первым мультфильмом на Netflix с полноценным украинским переводом.