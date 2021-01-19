В Украине не запретили ни одного российского фильма в 2020 году – Госкино

София Ковнир Кино 16:52, 19.01.2021 Обновлено: 17:40, 19.01.2021

В 2020 году Государственное агентство Украины по вопросам кино не запрещало показывать российские фильмы в нашей стране.

Кроме того, оно разрешило демонстрировать еще одну популярную киноленту. Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".

Как стало известно, по выводам Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации в 2020 году запрещенных фильмов производства РФ нет.

Отмечается, что на рассмотрение комиссии был передан российский фильм "Обратная связь", но эксперты приняли решение разрешить его показ в Украине.

Напомним, ранее государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрирование и распространение на территории страны пяти фильмов. В список попала лента с участием президента Владимира Зеленского.

Госкино разрешило демонстрировать в Украине российские фильмы
112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что производство в Украине русскоязычных сериалов идет "на благо киноиндустрии и экономики".

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