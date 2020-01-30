В Украине могут заблокировать Netflix: что случилось

В Украине могут заблокировать иностранные медиа и медиасервисы с платным доступом (такие как Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации и другие требования по налогообложению.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев во время общественного обсуждения законопроекта, передает "Детектор медиа".

"Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий", - сказал он. И назвал этот вопрос политическим.

Речь идет о статье 61 законопроекта "О медиа", которая предполагает обязательную регистрацию для "субъектов, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъектов в сфере печатных медиа, провайдеров аудиовизуальных сервисов, а также субъектов в сфере медиа, в том числе и нерезидентов Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиасервисам на условиях, предусматривающих оплату".

Также Потураев напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2634 , который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины - Google, Facebook, Youtube и др.

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