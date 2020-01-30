Главная Новости
30 января • обновлено в 15:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

В Украине могут заблокировать Netflix: что случилось

Читать материал на украинском

В Украине могут заблокировать иностранные медиа и медиасервисы с платным доступом (такие как Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации и другие требования по налогообложению.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев во время общественного обсуждения законопроекта, передает "Детектор медиа".

Новости
Лицензии, санкции и язык: озвучены основные пункты нашумевшего нового закона о медиа

"Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий", - сказал он. И назвал этот вопрос политическим.

В Украине могут заблокировать Netflix: что случилось

Речь идет о статье 61 законопроекта "О медиа", которая предполагает обязательную регистрацию для "субъектов, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъектов в сфере печатных медиа, провайдеров аудиовизуальных сервисов, а также субъектов в сфере медиа, в том числе и нерезидентов Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиасервисам на условиях, предусматривающих оплату".

Также Потураев напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2634 , который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины - Google, Facebook, Youtube и др.

Читайте в материале OBOZREVATEL в чем суть идеи и почему она прямо угрожает украинцам.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Юрко Медянык
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
5
Смешно
0
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги