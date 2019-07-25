В трейлере российского сериала "Чернобыль" нашли ляп

В трейлере российской версии сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп.

Об этом сообщили пользователи в соцсети Twitter. Зрители обратили внимание на то, что у двух автомобилей, появляющихся в кадре в разных сценах, одинаковые номерные знаки (трейлер смотрите ниже).

"Наш ответ Чернобылю — сериал Чернобыль. В котором мы решили настолько не запариваться, что сделали у всех автомобилей одинаковые номера", — написал один из пользователей под ником "Гроза".

Наш ответ Чернобылю - сериал... ЧЕРНОБЫЛЬ! В котором мы решили настолько не запариваться, что сделали у всех автомобилей одинаковые номера. pic.twitter.com/T2LjXOPNUD — Гроза (@Groza_rpv) 25 июля 2019 г.

Помимо этого интернет-пользователи высмеяли сцену с американским шпионом, который оказывается замешан в истории.

Первый кадр трейлера НТВшного сериала "Чернобыль" уже впечатляет. НВО САСАТТ.

Кстати, как и ожидалось, всё будет по секретным документам - аварию подстроил диверсант из ЦРУ. Классека. pic.twitter.com/HgkR1tYKKb — Олдовый (@justGOOS) 24 июля 2019 г.

НТВ выложили трейлер российской версии сериала "Чернобыль". По сюжету, перемежающемуся любовью сссэрки к сссэру-КГБшнику, авария произошла из-за ЦРУшника. Пока все, что удалось понять.

Расстроюсь, если в конце фильма КГБшник не предотвратит аварию. — Слюни (@Slyooni) 25 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первая серия американского сериала "Чернобыль" от телеканала НВО вышла 6 мая 2019-го. Далее эпизоды выходили по понедельникам — всего 5 серий.

В России картину признали "фильмом о спасении шкур, а не душ".

В частности, ленту раскритиковали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Позже появилось объяснение, почему Кремль так набросился на сериал HBO. Дело заключается в том, что он продемонстрировал цену лжи власти СССР, а теперь и России.

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