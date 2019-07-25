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В трейлере российского сериала "Чернобыль" нашли ляп

4.4т Читать материал на украинском

В трейлере российской версии сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп.

Об этом сообщили пользователи в соцсети Twitter. Зрители обратили внимание на то, что у двух автомобилей, появляющихся в кадре в разных сценах, одинаковые номерные знаки (трейлер смотрите ниже).

"Наш ответ Чернобылю — сериал Чернобыль. В котором мы решили настолько не запариваться, что сделали у всех автомобилей одинаковые номера", — написал один из пользователей под ником "Гроза".

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Помимо этого интернет-пользователи высмеяли сцену с американским шпионом, который оказывается замешан в истории.

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Место
Россия
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Я так и думал, что это все опять русское вранье. Спалились даже в трейлере. Никакая это не хроника! Ихтамнеты опять. Под дулами автоматов! Весь мир с нами!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Прям таки, ляп ))) Да вся киношка россии один сплошной ляп ))))
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Шаповал Виталий
Шаповал Виталий
Сколько лет скрывали,врали ничего не поменялось,виноваты как всегда оказались стрелочники,никто так и не был наказан как за погибших так и за миллионы пострадавших и опять очередная липа как и все в этой стране.
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