В США показали девятый эпизод "Звездных войн": мнения в сети разделились

16 декабря состоялся премьерный показ девятого эпизода киносаги "Звездные войны. Восхождение Скайуокера".

Несмотря на то, что в широкий прокат фильм выйдет лишь 19 декабря, на сайте IMDb уже начались бурные обсуждения девятого эпизода.

Премьера "Звездные войны. Восхождение Скайуокера" Getty

Так, главные звезды саги – Дейзи Ридли, Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Адам Дайвер – прошлись по синей дорожке в Лос-Анджелесе. Ради дебютного показа компания Disney перекрыла целый квартал в Голливуде.

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера" Getty

Харрисон Форд Getty

Келли Мари Трэн Getty

Дэйзи Ридли Getty

Оскар Айзек Getty

Марк Хэмил Getty

Иан Макдермид Getty

Во время премьеры перед зрителями прошли штурмовики Первого порядка и дроиды R2-D2 и С3РО.

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера" Getty

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера" Getty

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера" Getty

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера" Getty

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера" Getty

Примечательно, что некоторые зрители уже успели разочароваться в картине и высказывают свои негативные впечатления. Так, пользователи отмечают плохую игру актеров, а также политические сообщения в фильме.

Другие же, наоборот, рекомендуют не судить о ленте до того, как она вышла в прокат.

Пока до премьеры саги остается еще несколько дней, OBOZREVATEL предлагает вспомнить все трейлеры "Звёздные Войны 9: Скайуокер. Восход".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Marvel выпустила новый трейлер картины "Мстители".

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