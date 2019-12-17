Главная Новости
17 декабря • обновлено в 14:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

В США показали девятый эпизод "Звездных войн": мнения в сети разделились

858
Читать материал на украинском

16 декабря состоялся премьерный показ девятого эпизода киносаги "Звездные войны. Восхождение Скайуокера".

Несмотря на то, что в широкий прокат фильм выйдет лишь 19 декабря, на сайте IMDb уже начались бурные обсуждения девятого эпизода.

Премьера "Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

Премьера "Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

Getty

Новости
Умер актер, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

Так, главные звезды саги – Дейзи Ридли, Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Адам Дайвер – прошлись по синей дорожке в Лос-Анджелесе. Ради дебютного показа компания Disney перекрыла целый квартал в Голливуде.

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

Getty

Харрисон Форд

Харрисон Форд

Getty

Келли Мари Трэн

Келли Мари Трэн

Getty

Дэйзи Ридли

Дэйзи Ридли

Getty

Оскар Айзек

Оскар Айзек

Getty

Марк Хэмил

Марк Хэмил

Getty

Иан Макдермид

Иан Макдермид

Getty

Во время премьеры перед зрителями прошли штурмовики Первого порядка и дроиды R2-D2 и С3РО.

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

Getty

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

Getty

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

Getty

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

Getty

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

"Звездные войны. Восхождение Скайуокера"

Getty

Примечательно, что некоторые зрители уже успели разочароваться в картине и высказывают свои негативные впечатления. Так, пользователи отмечают плохую игру актеров, а также политические сообщения в фильме.

В США показали девятый эпизод "Звездных войн": мнения в сети разделились
В США показали девятый эпизод "Звездных войн": мнения в сети разделились
В США показали девятый эпизод "Звездных войн": мнения в сети разделились
В США показали девятый эпизод "Звездных войн": мнения в сети разделились

Другие же, наоборот, рекомендуют не судить о ленте до того, как она вышла в прокат.

В США показали девятый эпизод "Звездных войн": мнения в сети разделились
В США показали девятый эпизод "Звездных войн": мнения в сети разделились
В США показали девятый эпизод "Звездных войн": мнения в сети разделились

Пока до премьеры саги остается еще несколько дней, OBOZREVATEL предлагает вспомнить все трейлеры "Звёздные Войны 9: Скайуокер. Восход".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Marvel выпустила новый трейлер картины "Мстители".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Анна Михно
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги