Главная Новости
13 июня • обновлено в 10:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

В США изменили правила выбора номинантов на "Оскар"

1.7т
Читать материал на украинском

Американская киноакадемия объявила, что начиная с 2021 года будут изменены правила выбора номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии. Согласно новым правилам, их число будет фиксированным: ровно десять. До внесенных изменений количество фильмов могло быть значительно меньше.

В США изменили правила выбора номинантов на "Оскар"

ptel.cz

"Начиная с 94-й церемонии, которая пройдет в 2021 году, в категории "Лучший фильм" будут представлены десять номинантов, в отличие от колеблющегося из года в год числа", – заявили представители киноакадемии.

В США изменили правила выбора номинантов на "Оскар"

bookmaker-ratings.com.ua

Отмечается, что основной целью данного решения является повышение уровня репрезентативности на конкурсе. В последнее время организаторы кинопремии часто подвергаются критике за недостаточное внимание к работам чернокожих и азиатских авторов. Для решения этой проблемы все работники киноакадемии США будут на ежегодной основе проходить курсы по борьбе с неосознанной предвзятостью в суждениях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что церемонию награждения американской кинопремии "Оскар" в 2021 году могут отложить с 28 февраля на июнь.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Тег
Оскар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Кино

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 30 506.

    Вылечились: 13 976. Умерли: 880.

  • В мире заболели более 7,6 млн человек, погибли – больше 426 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги