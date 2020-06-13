В США изменили правила выбора номинантов на "Оскар"

Американская киноакадемия объявила, что начиная с 2021 года будут изменены правила выбора номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии. Согласно новым правилам, их число будет фиксированным: ровно десять. До внесенных изменений количество фильмов могло быть значительно меньше.

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"Начиная с 94-й церемонии, которая пройдет в 2021 году, в категории "Лучший фильм" будут представлены десять номинантов, в отличие от колеблющегося из года в год числа", – заявили представители киноакадемии.

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Отмечается, что основной целью данного решения является повышение уровня репрезентативности на конкурсе. В последнее время организаторы кинопремии часто подвергаются критике за недостаточное внимание к работам чернокожих и азиатских авторов. Для решения этой проблемы все работники киноакадемии США будут на ежегодной основе проходить курсы по борьбе с неосознанной предвзятостью в суждениях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что церемонию награждения американской кинопремии "Оскар" в 2021 году могут отложить с 28 февраля на июнь.

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