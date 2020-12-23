В СМИ сообщили о возможном продолжении нашумевшего сериала "Секс в большом городе"

В СМИ появилась информация о том, что HBO Max планирует снять продолжение популярного телесериала "Секс в большом городе". Согласно источнику, стриминговый сервис уже работает над кинолентой.

Стоит отметить, что актриса Ким Кэтролл не будет сниматься в сериале, так как ранее она уже сообщала о нежелании возвращаться к проекту. Об этом сообщает издание Vulture.

Кроме того, пока неизвестно будут ли в сериале использовать фрагменты сюжета из так и не снятого третьего фильма "Секс в большом городе".

HBO Max может снять продолжение телесериала "Секс в большом городе" PeopleTalk

Добавим, что представители HBO Max пока не комментируют данную информацию. Однако ранее актриса Сара Джессика Паркер призналась, что ей было бы интересно поработать над перезапуском сериала.

Напомним, "Секс в большом городе" – американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная американская актриса Сильвия Майлз, двукратная номинантка на "Оскар" умерла в возрасте 94 лет.