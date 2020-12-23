В СМИ сообщили о возможном продолжении нашумевшего сериала 'Секс в большом городе'

В СМИ появилась информация о том, что HBO Max планирует снять продолжение популярного телесериала "Секс в большом городе". Согласно источнику, стриминговый сервис уже работает над кинолентой.

Стоит отметить, что актриса Ким Кэтролл не будет сниматься в сериале, так как ранее она уже сообщала о нежелании возвращаться к проекту. Об этом сообщает издание Vulture.

Кроме того, пока неизвестно будут ли в сериале использовать фрагменты сюжета из так и не снятого третьего фильма "Секс в большом городе".

Добавим, что представители HBO Max пока не комментируют данную информацию. Однако ранее актриса Сара Джессика Паркер призналась, что ей было бы интересно поработать над перезапуском сериала.

Напомним, "Секс в большом городе" – американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная американская актриса Сильвия Майлз, двукратная номинантка на "Оскар" умерла в возрасте 94 лет.