В Швеции проведут киноэксперимент из-за COVID-19: необходимо жить на маяке и смотреть сериалы

Елена Кордунова Кино 17:44, 5.01.2021 Обновлено: 17:51, 5.01.2021

Гетеборгский кинофестиваль в Швеции объявил о поисках добровольца, который в одиночестве отправится на остров-маяк Патер Ностер посреди моря. Там он проживет неделю в полной изоляции, просматривая сериалы и фильмы.

Так, тот, кто отправится на остров, должен посмотреть все 60 фильмов из программы фестиваля. Среди требований к кандидату – быть психологически и эмоционально готовым к полной семидневной изоляции, сообщили на официальном сайте.

Заявки добровольцев начали принимать 4 января 2021 года. 19 января будет выбран человек, который в конце месяца отправится на остров.

Остров-маяк Патер Ностер, куда поселят добровольца.
TUT.BY

Участнику необходимо также работать на камеру, чтобы ежедневно снимать видеоотчет об этом эксперименте. Кандидату нельзя брать с собой смартфон, ноутбук и многие другие личные вещи. Всем необходимым для комфортного проживания обеспечат организаторы. Они обещают предоставить запас еды и напитков, а также удобную кровать, которую приобретут, исходя из индивидуальных характеристик добровольца.

Идея столь необычного показа программы кинофестиваля возникла из-за пандемии. По мнению организаторов, в настоящее время многие вынуждены смотреть новое кино дома, а не, как прежде, в кинотеатрах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о 5 лучших мини-сериалах прошлого десятилетия, о которых говорит весь мир. В подборку вошли увлекательные шоу с минимальным количеством эпизодов, идеально подобранным музыкальным рядом и интересными характерами героев. Кроме того, фильмы собрали высокие рейтинги среди критиков и зрителей.

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