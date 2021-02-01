В сети появился официальный трейлер к фильму 'Скажене весілля 3'

В сети показали трейлер к третьей части популярного украинского фильма "Скажене весілля". В главных ролях появились актеры Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев. Премьера запланирована на 25 февраля.

Кроме того, в ленте снимутся множество других известных артистов. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Согласно сюжету, прошло четыре года после последней свадьбы, и вот жениться собрался самый молодой из семьи Середюков – Захар.

Традиционно для детей Василия, для создания семьи он выбрал экзотическую пару – дочь цыганского барона, красавицу Раду. И хотя отец поклялся на этот раз не портить свадьбу, да и невестка ему нравится, но спокойный праздник – не в традициях Середюка.

Хорошо знакомых персонажей снова сыграют Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько и Арам Арзуманян.

Также в фильме сыграет популярный исполнитель ромского происхождения Петр Черный, который еще и стал консультантом проекта, чтобы сохранить аутентичность всех цыганских традиций и обрядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец Олег Винник поделился с поклонниками фотографиями со съемок третьей части комедии "Скажене весілля", которые продолжались два месяца.