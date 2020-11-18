В сети появился официальный трейлер фильма "Том и Джерри"

София Ковнир Кино 11:32, 18.11.2020

Компания Warner Bros. показала первый официальный трейлер к фильму "Том и Джерри".

Премьера состоится в 2021 году. Соответствующее видео опубликовано в YouTube (его можно посмотреть в конце новости).

По сюжету, Джерри переезжает в один из лучших отелей Нью-Йорка накануне "свадьбы века". И организатор в отчаянии приглашает Тома помочь ей избавиться от грызуна.

Война кота и мыши грозит разрушить не только ее карьеру, но и свадьбу, и, возможно, даже сам отель.

Warner Bros. показала первый официальный трейлер к фильму "Том и Джерри"
CNN

При этом на горизонте появляется новая проблема: предприимчивый менеджер отеля начинает плести козни против всех троих.

Потрясающее сочетание классической анимации и игрового кино переносит новые приключения Тома и Джерри на большие экраны и расширяет поле битвы легендарных героев, вынуждая их совершить невозможное: объединиться, чтобы спасти ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как Трамп появился в фильме "Один дома 2".

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