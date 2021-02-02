В сети появилось возможное название новой части "Матрицы"

В сеть случайно попало название четвертой части "Матрицы" – вероятно фильм получит название "Воскрешение" (Resurrections).

Такое предположение появилось после того, как стилистка по прическам Шуника Терри опубликовала на личной странице в Instagram фото жакета, подаренного ей на окончание съемок. Там и было написано, что фильм будет называться "Матрица: Воскрешение". Об этом сообщает издание Engadget.

К слову, попавший в сеть снимок оперативно стали удалять. А сами создатели ленты информацию не подтвердили.

Twitter-аккаунт Matt Brian

Напомним, выход "Матрицы 4" перенесли на 22 декабря 2021 года. Warner Bros. показала трейлер кинопремьер 2021 года, куда вошла и эта лента. К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие соответственно Нео и Тринити. Сюжет держится в секрете.

В режиссерское кресло сядет одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее режиссер Вачовски подтвердила фанатскую теорию о том, что трилогия "Матрица" посвящена трансгендерам и гендерной идентичности.