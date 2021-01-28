В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

В сети появился первый официальный кадр с американской актрисой Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы из исторической драмы "Спенсер".

Соответствующий снимок был опубликован в Twitter-аккаунте Neon. На нем знаменитость позировала с короткими светлыми волосами. Кроме того, стилисты подробно воссоздали один из выходов Леди Ди, одев Стюарт в малиновый жакет, черную блузку и шляпку с черной сеткой.

Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы Twitter-аккаунт Neon

Отметим, что кадр удивил многих пользователей сети. Юзеры отметили, что актриса как две капли похожа на принцессе Уэльской.

"Девушка на фото – это Кристен Стюарт или принцесса Диана?", "Кристен выглядит хорошо! Уже не могу дождаться фильма!" – написали они.

Кадр удивил многих пользователей сети

Кадр удивил многих пользователей сети

"Спенсер": что известно о фильме

Фильм расскажет об одном из самых драматических моментов в жизни принцессы Дианы. По сюжету, Леди Ди проведет рождественский уикенд 1991 года с королевской семьей. Именно в Норфолке принцесса решит расстаться с Чарльзом.

К слову, что режиссером драмы "Спенсер" выступил Пабло Ларрейн, который и предложил Кристен Стюарт роль принцессы Дианы. Съемки картины будут проходить в Германии и Великобритании, а запуск фильма ожидается осенью 2021 года. В 2022 году исполняется 25 лет со дня смерти Дианы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сериал "Бриджертоны" стал самой популярной лентой Netflix, установив абсолютный рекорд просмотров для этого стримингового сервиса.