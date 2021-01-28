В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Юля Ухина Кино 16:29, 28.01.2021 Обновлено: 17:04, 28.01.2021

В сети появился первый официальный кадр с американской актрисой Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы из исторической драмы "Спенсер".

Соответствующий снимок был опубликован в Twitter-аккаунте Neon. На нем знаменитость позировала с короткими светлыми волосами. Кроме того, стилисты подробно воссоздали один из выходов Леди Ди, одев Стюарт в малиновый жакет, черную блузку и шляпку с черной сеткой.

Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы
Twitter-аккаунт Neon

Отметим, что кадр удивил многих пользователей сети. Юзеры отметили, что актриса как две капли похожа на принцессе Уэльской.

"Девушка на фото – это Кристен Стюарт или принцесса Диана?", "Кристен выглядит хорошо! Уже не могу дождаться фильма!" – написали они.

Кадр удивил многих пользователей сети
Кадр удивил многих пользователей сети

"Спенсер": что известно о фильме

Фильм расскажет об одном из самых драматических моментов в жизни принцессы Дианы. По сюжету, Леди Ди проведет рождественский уикенд 1991 года с королевской семьей. Именно в Норфолке принцесса решит расстаться с Чарльзом.

К слову, что режиссером драмы "Спенсер" выступил Пабло Ларрейн, который и предложил Кристен Стюарт роль принцессы Дианы. Съемки картины будут проходить в Германии и Великобритании, а запуск фильма ожидается осенью 2021 года. В 2022 году исполняется 25 лет со дня смерти Дианы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сериал "Бриджертоны" стал самой популярной лентой Netflix, установив абсолютный рекорд просмотров для этого стримингового сервиса.

Комментировать
Кино

Смотрите также

Витренко отказались назначать министром энергетики: принято решение

Поклонская о воде в Крыму: пить нельзя, люди заболевают

Избитый в Париже украинец мог быть членом банды, а его мать фигурирует в деле о торговле людьми –​​​​​​​ Le Figaro

Украинцы разочаровались в Зеленском, они чувствуют себя обманутыми – Le Monde

Историк показал письмо-крик души Стуса о жизни на "русском" Донбассе