В сети показали закулисье сериала "Бриджертоны". Видео

В сети показали видео закулисья нашумевшего мини-сериала "Бриджертоны". Так, главные актеры репетировали свои танцевальные движения для киноленты.

Соответствующие ролики опубликовал хореограф Джек Мерфи на YouTube-канале. Знаменитости тщательно готовились к своим ролям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, в одном из кадров актеры Фиби Дайневор и Реге-Жан репетировали свой последний танец галопад, который показали в сериале. Вначале пара танцевала одна, а затем к ним присоединились их коллеги.

В другом видео Никола Кохлан и Люк Ньютон репетировали ирландский танец.

Актеры Фредди Строма и Фиби Дайневор также вместе исполнили элегантный танец. Затем Джессика Мэдсен и Строма отрепетировали свое изящное выступление на балу Ingenue.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 декабря на Netflix прошла премьера мини-сериала "Бриджертоны", который рассказывает о влиятельном английском семействе. Так, в сети зрители стали бурно обсуждать киноленту.