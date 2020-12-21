В сети показали трейлер к фильму 'Смерть 2020-му': стала известна дата премьеры

На стриминговой платформе Netflix опубликовали трейлер к нашумевшему фильму "Смерть 2020-му" (Death To 2020). Главным сценаристом киноленты является Чарли Брукер – автор сериала "Черное зеркало".

Премьера комедийной псевдодокументальной картины запланирована на 27 декабря этого года. Одну из ролей в фильме исполнит Хью Грант. Соответствующий ролик вышел на YouTube-канале Netflix (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, также в фильме "Смерть 2020-му" появятся такие известные актеры как Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу, Джо Кири, Лесли Джонс и многие другие.

Отметим, что в ленте выдуманные эксперты расскажут все ужасы и события уходящего 2020 года. Кроме того, в фильме используют реальную хронику.

Напомним, Чарли Брукер известен как создатель сериала "Черное зеркало", в котором показано влияние информационных технологий на человеческие отношения. Серии киноленты называются Smithereens/"Осколки", "Rachel, Jack and Ashley, Too"/"Рейчел, Джек и Эшли тоже" и "Striking Vipers"/"Поразительные гадюки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сериал "Черное зеркало" был номинирован на премию "Эмми".