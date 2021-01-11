В сети показали тизер продолжения сериала "Секс в большом городе"

В сети показали первый тизер к популярному сериалу "Секс в большом городе", который снова возвращается на экраны. Дата премьеры пока неизвестна.

Соответствующий ролик опубликовала актриса и исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер на своей странице в Instagram. По словам знаменитости, кинолента выйдет на платформе HBO Max (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что пока детали сюжета не раскрываются. Известно, что сериал будет состоять из 10 эпизодов, а съемки стартуют уже этой весной в Нью-Йорке.

Кроме того, ранее Сара Джессика Паркер призналась, что ей было бы интересно поработать над перезапуском сериала. Актриса Ким Кэтролл не будет сниматься в картине, так как ранее она уже сообщала о нежелании возвращаться к проекту.

Кадр из фильма "Секс в большом городе" Газета.ру

Напомним, "Секс в большом городе" – американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная американская актриса Сильвия Майлз, двукратная номинантка на "Оскар", которая сыграла в сериале "Секс в большом городе", умерла в возрасте 94 лет.