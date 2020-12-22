В сети показали тизер комедии "Звезды по обмену" с Поляковой и DZIDZIO: о чем лента

София Ковнир Кино 15:40, 22.12.2020 Обновлено: 16:45, 22.12.2020

В сети опубликовали тизер к новой украинской комедии "Звезды по обмену". В главных ролях появятся артисты Оля Полякова и DZIDZIO (Михаил Хома).

Режиссером киноленты стал Алексей Даруга. Кроме того, в картине снялись и другие популярные актеры такие как Наталья Сумская, Юрий Горбунов, Евфросиния Мельник и другие. Об этом стало известно на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сюжет фильма "Звезды по обмену"

В ленте украинские артисты Оля Полякова и DZIDZIO станут соперниками на сцене. И в один день они неожиданно поменяются телами друг друга.

Чтобы вернуться в свою прежнюю жизнь, им придется пройти несколько испытаний, а также решить проблемы своего оппонента.

Съемки фильма "Звезды по обмену"
KINOafisha.ua

Стоит отметить, что премьера фильма запланирована на 2021 год. Она должна была состояться еще в декабре, но на перенос показа повлияла пандемия коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в кинотеатрах Украины вышел долгожданный фильм "Казка старого мельника", режиссером которого является Александр Итыгилов.

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