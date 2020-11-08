Первый визит Микки-Мауса в СССР: в сети показали архивное фото

В сети показали фото, запечатлевшее первый официальный визит Микки-Мауса в СССР.

Фото было опубликовано на странице "Исторические фото" в Twitter. "Первый официальный визит в СССР Мики-Мауса. СССР. 1980-е", – говорится в подписи к публикации.

При этом на снимке виден не только человек в костюме персонажа американского мультфильма, спускающийся по трапу самолета, но и человек в костюме медведя, встречающий гостя с караваем.

"Психодел вечеринка", "Это один маленький шаг для Микки Мауса, но гигантский скачок для Капитализма!", "Вот это кринж", – отреагировали пользователи в комментариях.

Первый официальный визит Мики-Мауса в СССР скриншот

В сети показали первый официальный визит Мики-Мауса в СССР скриншот

Микки Маус – один из символов компании The Walt Disney Company скриншот

Микки Маус – мультипликационный персонаж, один из символов компании The Walt Disney Company и поп-культуры США в целом. Он фигурирует также в комиксах, видеоиграх и развлекательных парках.

Впервые он появился в немом мультфильме "Безумный самолет" в мае 1928 года, а 18 ноября того же года миру показали мультфильм "Пароходик Вилли". До 1947 года Уолт Дисней лично озвучивал Микки Мауса, но из-за хронического кашля вследствие курения вынужден был прекратить озвучку. Тогда в "Дисней" поручили эту работу Джимми Макдональду. С 1977 по 2009 год Микки Мауса озвучивал Уэйн Оллвайн.

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