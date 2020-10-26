В сети показали финальный образ Зайца из перезапуска "Ну, погоди!"
Российская студия "Союзмультфильм" показала финальный образ Зайца для перезапуска мультфильма "Ну, погоди!".
Так, нового ушастого героя выбирали из более чем 30 вариантов. Основной задачей киностудии считалось сохранение классических образов героев и отсылки к оригинальному сериалу. Об этом сообщает издание ТАСС.
"Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", – заявила продюсер студии Юлия Осетинская.
В новых сериях знаменитого мультфильма зрители увидят Зайца в синем поло, длинных штанах и кедах. Персонаж лишился длинных усов, но приобрел прическу. Кроме того, на руке у Зайца появятся часы.
К слову, Зайца озвучит шоумен и соведущий "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев. Волк заговорит голосом Гарика Харламова. Над перезапуском "Ну, погоди!" начали работать в 2020 году. В нем также появятся новые герои: барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Всего будет 52 серии. Дата премьеры запланирована на декабрь 2020 года.
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